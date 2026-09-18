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Γαλλικά ομόλογα: Σε υψηλό 14ετίας το spread λόγω γενικευμένης αβεβαιότητας
Ομόλογα
16:40 - 18 Σεπ 2026

Γαλλικά ομόλογα: Σε υψηλό 14ετίας το spread λόγω γενικευμένης αβεβαιότητας

Reporter.gr Newsroom
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Το spread των γαλλικών ομολόγων διευρύνθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια, καταδεικνύοντας την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας και την παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα.  

Η πρόσθετη απόδοση των γαλλικών 10ετών τίτλων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών, δηλαδή το spread, που είχε ήδη διαμορφωθεί στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012, ανήλθε την Παρασκευή στις 103 μονάδες βάσης. Αν και η διεύρυνση σημειώθηκε σε μια ημέρα κατά την οποία καταγράφηκαν γενικότερες πιέσεις στα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, η μεγαλύτερη υποαπόδοση των γαλλικών τίτλων αντανακλά τις επίμονες ανησυχίες της αγοράς για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Η γαλλική κυβέρνηση γνωστοποίησε την Πέμπτη ότι αναμένεται να αποκλίνει αισθητά από τον δημοσιονομικό στόχο για το έλλειμμα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι για να περιοριστεί η δημοσιονομική «τρύπα» έως το 2027 θα απαιτηθούν πολιτικά δύσκολες περικοπές στις κρατικές δαπάνες. Την Παρασκευή, ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι ο στόχος για το έλλειμμα του επόμενου έτους είναι «τόσο φιλόδοξος όσο και ρεαλιστικός».

Η Γαλλία επιχειρεί να επαναφέρει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά της, την ώρα που η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται απότομα και το κατακερματισμένο κοινοβουλευτικό σκηνικό δυσκολεύει την υιοθέτηση μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής.

Παράλληλα, οι κίνδυνοι για το επόμενο έτος έχουν αυξηθεί, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται απρόθυμα να καταλήξουν σε συμβιβασμό με την απερχόμενη κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, μόλις επτά μήνες πριν από τις εκλογές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές ζητούν υψηλότερη αποζημίωση προκειμένου να συνεχίσουν να διακρατούν γαλλικό χρέος. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου είχε εκτοξευθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε υψηλό 18 ετών, πριν υποχωρήσει από τα υψηλά και διαμορφωθεί κοντά στο 4,50%.

Επιπλέον, μια ακόμη ένδειξη της αυξημένης πίεσης που δέχονται οι γαλλικοί τίτλοι είναι ότι το 10ετές ομόλογο ενσωματώνει πλέον premium 96 μονάδων βάσης έναντι των αντίστοιχων τίτλων swap, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο από το 2012.

Οι αναλυτές στρατηγικής επιτοκίων της Societe Generale ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι ένα spread στις 120 μονάδες βάσης αποτελεί «εφικτό» ενδεχόμενο, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ενταθεί περαιτέρω η πολιτική αβεβαιότητα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων της Macro Hive, Αντόνιο Ντελ Φαβέρο, προειδοποίησε ότι οι αποδόσεις και τα spreads θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, εφόσον τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταφέρουν να βρουν επαρκές κοινό έδαφος στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα, ώστε να καταθέσουν πρόταση μομφής και να οδηγήσουν σε πτώση την κυβέρνηση του Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο «θα αναζωπύρωνε τους φόβους για παρατεταμένη πολιτική παράλυση ή πρόωρες εκλογές και θα μπορούσε να οδηγήσει το spread προς τις 130 μονάδες βάσης λόγω των νέων ανησυχιών για τη δημοσιονομική αξιοπιστία», σημείωσε.

Ο Λεσκίρ, πάντως, απέδωσε την αναταραχή που παρατηρείται στην αγορά ομολόγων σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο χαρακτήρισε «άνοδο της παλίρροιας για όλους». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει «ζητήματα» και επιχειρεί να τα διαχειριστεί. «Είναι σημαντικό για εμάς να πούμε στις αγορές: γνωρίζουμε αυτά τα ελλείμματα», δήλωσε ο Λεσκίρ.

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη ότι η επιβράδυνση της ανάπτυξης σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αναμένεται να οδηγήσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5,4% του ΑΕΠ φέτος. Για τον επόμενο προϋπολογισμό, ο στόχος είναι μια περιορισμένη υποχώρηση του ελλείμματος στο 5%.

Επιπρόσθετη πίεση στα γαλλικά ομόλογα ασκεί και το ενεργειακό σοκ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει δύο φορές τα επιτόκια μέσα στο 2026, επιχειρώντας να αναχαιτίσει ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, εξέλιξη που αυξάνει το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Στις αναταράξεις των διεθνών αγορών κρατικών ομολόγων αναφέρθηκε και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο, όταν ρωτήθηκε για την πορεία του γαλλικού spread.

«Παρακολουθούμε τις αγορές, δεν βλέπουμε καμία άτακτη κίνηση, δεν βλέπουμε καμία ένταση», δήλωσε και πρόσθεσε: «Και εκτιμούμε —όπως κι εσείς— ότι πρόκειται για μια παγκόσμια κίνηση που επηρεάζει όλα τα ομόλογα και ιδιαίτερα την αιχμή της καμπύλης, για πολλούς λόγους, αλλά χωρίς άτακτη λειτουργία».

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