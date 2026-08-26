Πολιτική προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (27/8) σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται για την Πέμπτη (27/8), σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εντάσσονται οι εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου, Κω και Καρπάθου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Με βάση τον αυξημένο κίνδυνο, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές αυτές τίθεται σε μερική επιφυλακή, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ ενισχύονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης. Αυξημένες θα είναι επίσης οι περιπολίες πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, στις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 εφαρμόζεται το προβλεπόμενο Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευάλωτες περιοχές, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Έκκληση της Πυροσβεστικής προς τους πολίτες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγονται:

η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης,

η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

το κάπνισμα μελισσών,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οι πολίτες καλούνται παράλληλα να ενημερώνονται για τα μέτρα πρόληψης δασικών πυρκαγιών μέσω της ιστοσελίδας και των επίσημων λογαριασμών του Πυροσβεστικού Σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε περίπτωση που εντοπίσουν πυρκαγιά, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στο 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση σε όλους να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.