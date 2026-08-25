Αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα: Μυστικές επαφές με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ βρίσκεται στη Μόσχα για συναντήσεις, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν την Τρίτη στο CBS News.

Η είδηση της επίσκεψής του έγινε γνωστή μετά τον εντοπισμό ενός μεταγωγικού αεροσκάφους Boeing C-17A Globemaster III της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ σε αεροδρόμιο της Μόσχας, καθώς και αυτοκινητοπομπής αμερικανικής διπλωματικής αποστολής.

Ούτε η αμερικανική ούτε η ρωσική κυβέρνηση έχουν σχολιάσει την ταυτότητα του Αμερικανού αξιωματούχου που βρίσκεται στη Ρωσία ή τον σκοπό της επίσκεψης.

Η CIA δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, για την πρώτη γνωστή επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε τη διεύθυνση της CIA, αν και έχει διατηρήσει επαφές με Ρώσους ομολόγους του στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ενημερώθηκε η Ουκρανία

Πριν από την επίσκεψη του Ράτκλιφ, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ουκρανία ότι ανώτερη αμερικανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να ταξιδέψει στη Μόσχα και ζήτησαν από το Κίεβο να αναστείλει τις επιθέσεις έως την αναχώρηση της αντιπροσωπείας, σύμφωνα με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ενδέχεται να μεταβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν αξιολογεί τους κινδύνους.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις των ΗΠΑ, ο Ρώσος πρόεδρος ενδέχεται να είναι ολοένα πιο διατεθειμένος να εγκρίνει προκλητικές ενέργειες εναντίον χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών επιχειρήσεων και άλλων ενεργειών που μπορούν να αποδοθούν δύσκολα στη Ρωσία και βρίσκονται κάτω από το επίπεδο μιας συμβατικής στρατιωτικής επίθεσης.

Στόχος μιας τέτοιας στρατηγικής θα μπορούσε να είναι η δοκιμή της αποφασιστικότητας της Συμμαχίας και της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε στασιμότητα οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Την ίδια ώρα, οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στάσιμες, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά στα βασικά ζητήματα της σύγκρουσης.

Η CIA έχει διαδραματίσει ρόλο και σε πρόσφατες ανταλλαγές κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Μεταξύ αυτών ήταν η απελευθέρωση, τον Απρίλιο του 2025, της Κσένια Καρελίνα, Αμερικανορωσίδας υπηκόου, υπόθεση για την οποία ο Ράτκλιφ είχε προσωπικά διαπραγματευτεί.

Η αμερικανική υπηρεσία είχε επίσης εμπλακεί στην ανταλλαγή κρατουμένων του 2024, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση του δημοσιογράφου της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς και του πρώην πεζοναύτη Πολ Γουίλαν.

Η προηγούμενη επίσκεψη Μπερνς

Ο πρώην διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, είχε ταξιδέψει στη Μόσχα τον Νοέμβριο του 2021, λίγους μήνες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Κατά την επίσκεψή του είχε συναντηθεί με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους και είχε συνομιλήσει απευθείας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποιώντας τον για τις συνέπειες μιας εισβολής στην Ουκρανία.