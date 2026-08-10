Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Η UEFA, η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) και η Concacaf θα επιδιώξουν την παραίτηση του Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά τη δημοσίευση ανοιχτής τους επιστολής στην οποία ζητούν μια «ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και δεν επιδιώκει να το εξουσιάζει».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Guardian, σε μια δραματική κλιμάκωση της σύγκρουσης που απειλεί να διχάσει το ποδόσφαιρο, μετά την αποκάλυψη των λεπτομερειών του αποτυχημένου σχεδίου Football Forward Enterprise του προέδρου της FIFA, οι τρεις συνομοσπονδίες κατηγόρησαν τον Ινφαντίνο για «κλονισμό της εμπιστοσύνης τους μέσω εξαπάτησης» και καταδίκασαν την αποτυχία του να αναγνωρίσει ότι η συγκεκριμένη πρόταση δε θα έπρεπε να είχε προωθηθεί μονομερώς.

Κατ’ επέκταση, οι τρεις συνομοσπονδίες έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για νέες διοργανώσεις, παράλληλα με τις επανειλημμένες απειλές της UEFA για μποϊκοτάζ διοργανώσεων της FIFA. Με τα σημερινά δεδομένα, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U20 του επόμενου μήνα ενδέχεται να διεξαχθεί χωρίς τη συμμετοχή ευρωπαϊκών ομάδων, ενώ αναζητούνται και εναλλακτικές επιλογές.

Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της AFC, Σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραχίμ Αλ Χαλίφα, και ο πρόεδρος της Concacaf, Βίκτορ Μονταλιάνι. Οι προσπάθειες για τη διαμόρφωση κοινής στάσης γύρω από έναν κατάλληλο υποψήφιο που θα αντικαταστήσει τον Ινφαντίνο έχουν ενταθεί από τότε που αποκαλύφθηκε το σχέδιο που υποστηριζόταν ιδιωτικά από τον ίδιο, ενώ ο Μονταλιάνι θεωρείται ένας από τους πιθανούς υποψηφίους.

«Η ηγεσία στο ποδόσφαιρο δεν είναι ιδιοκτησία», αναφέρει χαρακτηριστικά ένα απόσπασμα της επιστολής. «Δεν αφορά την κατοχή -ή την απαίτηση κατοχής- εξουσίας. Είναι καθήκον προς την ποδοσφαιρική οικογένεια που την εμπιστεύτηκε. Όταν η εμπιστοσύνη καταστρέφεται μέσω εξαπάτησης, όταν ένα άτομο τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τη συλλογικότητα που του εμπιστεύτηκε την εξουσία, αυτό το καθήκον έχει εγκαταλειφθεί».

Επιπλέον, στην ίδια επιστολή ασκείται σφοδρή κριτική στην αντιμετώπιση της κρίσης από τη FIFA, μετά τη συνάντηση μικρού αριθμού ανώτατων στελεχών στο Ραμπάτ, την οποία ακολούθησε απολογία του Ινφαντίνο που φάνηκε να μην εκφράζει μεταμέλεια για το συγκεκριμένο σχέδιο.

«Αντιμετωπίζει το ζήτημα ως αποτυχία επικοινωνίας, ενώ αυτό που είδε το ποδόσφαιρο ήταν αποτυχία κρίσης», αναφέρει η επιστολή. «Δεν αναγνώρισε ότι η ίδια η πρόταση ήταν εγγενώς λανθασμένη. Εξακολουθεί να μην υπάρχει αναγνώριση ότι η προσπάθεια πώλησης ενός συμφέροντος στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA αποτέλεσε σοβαρή αποτυχία κρίσης - όχι απλώς ένα διαδικαστικό λάθος, αλλά μια θεμελιώδη παραβίαση της εμπιστοσύνης προς τους ίδιους τους θεσμούς που η FIFA υπάρχει για να υπηρετεί».

Οι τρεις πρόεδροι ζητούν επίσης τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, από φορέα εκτός του ποδοσφαίρου, για την υπόθεση. Η FIFA είχε προηγουμένως δεσμευτεί να παρουσιάσει πλήρη έκθεση στο Συμβούλιο της FIFA κατά την επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίασή του.

Η επιστολή απαντά άμεσα στις ανησυχίες ότι ορισμένες χώρες ενδέχεται να χάσουν οικονομική στήριξη υπό μια διαφορετική ηγεσία, υπογραμμίζοντας ότι «[δεν] πρόκειται για το ενδεχόμενο οποιαδήποτε ομοσπονδία-μέλος να χάσει τη στήριξη που έχει κερδίσει, παρά την κινδυνολογία που κατευθύνεται εναντίον της ηγεσίας μας προκειμένου να υποστηριχθεί το αντίθετο».

Η επιστολή καταλήγει: «Υπάρχει σιωπή εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει λογοδοσία, απόσταση εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια… Η δύναμη του ποδοσφαίρου ήταν ανέκαθεν η ενότητά του. Καλούμε αυτή την ενότητα να τιμηθεί τώρα, με ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και δεν επιδιώκει να το εξουσιάζει».

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι για την προεδρία της FIFA θα πρέπει να έχουν ανακοινώσει την υποψηφιότητά τους έως τις 18 Νοεμβρίου. Οι συνομοσπονδίες φέρεται να εξετάζουν όλες τις επιλογές στην προσπάθειά τους να αντικατασταθεί ο Ινφαντίνο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι συμβατές με το καταστατικό και το πλαίσιο διακυβέρνησης της FIFA.