Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Βαθιά θλίψη» από τη Λευκωσία – 8 νεκροί, συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης

Τη βαθιά της θλίψη για το ναυάγιο επιβατηγού σκάφους ανοικτά της Κερύνειας, καθώς και την αγωνία της για την εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης, εκφράζει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στα ελληνικά και τα τουρκικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η Λευκωσία παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις μετά τη βύθιση του σκάφους.

«Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε δηλώσει από την πρώτη στιγμή την ετοιμότητά της να συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, διαθέτοντας τα απαραίτητα μέσα.

Όπως τόνισε, σε μια τέτοια κρίσιμη κατάσταση «η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα».

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Τουλάχιστον οκτώ νεκροί

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από τις τουρκοκυπριακές αρχές, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατηγό καταμαράν, στο οποίο επέβαιναν περίπου 270 άτομα, βυθίστηκε στα ανοικτά της Κερύνειας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ναυάγιο διερευνώνται, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση τυχόν αγνοουμένων, καθώς και για την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες που διασώθηκαν.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει διαμηνύσει ότι παραμένει έτοιμη να συνδράμει, εφόσον απαιτηθεί, στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Filo Denizcilik Şti. Ltd. στην οποία ανήκε το Filo Jet, το οποίο ανετράπη, ανέφερε ότι αμέσως μετά το συμβάν πραγματοποιήθηκε η σύσταση ομάδας διαχείρισης κρίσεων εντός της εταιρείας.

Σε ανακοίνωση της εταιρείας, επισημάνθηκε ότι από την πρώτη στιγμή που συνέβη το περιστατικό, η εταιρεία ενήργησε σε πλήρη συντονισμό με όλες τις αρμόδιες ομάδες έρευνας και διάσωσης και κινητοποίησε όλους τους πόρους της στο πεδίο.

Στην ανακοίνωση, στην οποία σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίστηκε ότι η πιο επείγουσα προτεραιότητα της εταιρείας αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος.

Στην ανακοίνωση, στην οποία εκφράστηκε η κατανόηση για την ανησυχία των συγγενών των επιβατών, ανακοινώθηκε η δημιουργία ειδικής γραμμής κρίσης και ενημέρωσης με σκοπό την παροχή άμεσων και ακριβών πληροφοριών.