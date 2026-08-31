Κύπρος: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι στο ναυάγιο της Κερύνειας

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται μετά το ναυάγιο επιβατηγού καταμαράν, το οποίο ήταν γεμάτο επιβάτες, στα ανοικτά της Κερύνειας. Ο καπετάνιος του πλοίου τέθηκε υπό κράτηση, ενώ μέχρι στιγμής τα ακριβή αίτια του ναυαγίου παραμένουν άγνωστα.

Μαρτυρίες επιβατών κάνουν λόγο για «έκρηξη» που ακούστηκε πριν από το ναυάγιο, αλλά και για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας. Όπως καταγγέλλεται, τα σωσίβια δεν επαρκούσαν για όλους τους επιβάτες, ενώ ανεπαρκής ήταν και η αντίδραση του πληρώματος την ώρα της κρίσης.

«Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν χωρίς σωσίβιες κουλούρες ή γιλέκα. Ήταν κυριολεκτικά μια μάχη για επιβίωση», δήλωσε στο δίκτυο CNN Türk ένας νεαρός επιβάτης, ο Εφέ Μουλτιτζί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Ο ίδιος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από το ναυάγιο, λέγοντας ότι το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 έως 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του από την Κερύνεια, περίπου στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, ενώ είχε προηγηθεί καθυστέρηση λόγω των ανέμων. Όπως υποστήριξε, το πλήρωμα δεν αντέδρασε άμεσα.

«Η έλλειψη σωσιβίων ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς», ανέφερε, περιγράφοντας παράλληλα τα έντονα τραντάγματα του πλοίου: «Ήταν σαν να ήσουν σε γόνδολα».

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, στο καταμαράν επέβαιναν συνολικά 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Κερύνειας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει άμεσα κίνδυνο βύθισης.

Μετά την εκπομπή σήματος κινδύνου, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

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