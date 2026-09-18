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Μαργαρίτα Παπανδρέου: Την Κυριακή 20/9 η πολιτική κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο
Πολιτική
16:19 - 18 Σεπ 2026

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Την Κυριακή 20/9 η πολιτική κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο

Reporter.gr Newsroom
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Την Κυριακή στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Πέμπτης, στο σπίτι στο Φάληρο όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, στην οικία του γιου της, Γιώργου Παπανδρέου. Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί και η οικογένειά της είχε ενημερωθεί σχετικά από τον γιατρό της.

Στις τελευταίες της στιγμές βρέθηκαν κοντά της τα τέσσερα παιδιά της, καθώς και τα εγγόνια της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dligoti2zydd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η οικογένεια και η σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν συγγραφέας και υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1951 και παρέμειναν μαζί έως το 1989.

Απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου.

Η ίδια είχε επίσης έντονη παρουσία σε ζητήματα που αφορούσαν τα δικαιώματα των γυναικών και την ειρήνη. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), της οποίας διετέλεσε πρόεδρος για οκτώ χρόνια.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη συγγραφή άρθρων και βιβλίων, καταγράφοντας μέσα από το έργο της εμπειρίες και απόψεις από τη μακρά δημόσια και κοινωνική της διαδρομή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlid7dk72awp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Από το Ιλινόι στην Ελλάδα

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ήταν η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές.

Αρχικά σπούδασε δημοσιογραφία και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Εκεί, το 1947, γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο συνδέθηκε στη συνέχεια και οικογενειακά, ξεκινώντας μια κοινή πορεία που συνδέθηκε με σημαντικές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου θα συμπλήρωνε τα 103 χρόνια της στις 30 Σεπτεμβρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlifld4olvg9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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