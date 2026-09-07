Γερμανία: Ένας στους τρεις εργαζομένους στον τομέα των υπηρεσιών εργάζεται από το σπίτι

Περισσότεροι από το ένα τρίτο όλων των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών στη Γερμανία εργάστηκαν από το σπίτι τουλάχιστον για ένα μέρος του χρόνου τον Αύγουστο.

Αυτό προκύπτει από την τελευταία Έρευνα Επιχειρηματικού Κλίματος του Ινστιτούτου ifo. Στο σύνολο της γερμανικής οικονομίας, το αντίστοιχο ποσοστό τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 24,9%. «Εδώ και χρόνια δεν παρατηρούμε σημαντικές αλλαγές στο ποσοστό των εργαζομένων που εργάζονται από το σπίτι, είτε εξετάσουμε το σύνολο της οικονομίας είτε επιμέρους κλάδους», δήλωσε ο ερευνητής του ifo Ζαν-Βικτόρ Αλιπούρ.

Οι επιχειρήσεις στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου ανέφεραν ότι το 17,7% των εργαζομένων τους εργάζεται από το σπίτι. Ειδικότερα, στη μεταποίηση, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 16,4%. Τα ποσοστά ήταν σημαντικά χαμηλότερα στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές, όπου τον Αύγουστο εργάστηκε από το σπίτι τουλάχιστον για ένα μέρος του χρόνου το 6,2% και το 5,1% των εργαζομένων, αντίστοιχα.

«Τα ευρήματά μας συνάδουν με διεθνείς αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες η εργασία από το σπίτι έχει πλέον εδραιωθεί στις περισσότερες βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες», δήλωσε ο Αλιπούρ.

Προγενέστερη ανάλυση αγγελιών εργασίας στο διαδίκτυο έδειξε μια παρόμοια εικόνα, καθώς διαπίστωσε ότι μία στις πέντε αγγελίες εργασίας στη Γερμανία περιλαμβάνει τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι. Το ποσοστό ήταν ιδιαίτερα υψηλό στις αγγελίες για θέσεις εργασίας στον κλάδο των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, όπου έφτασε το 42%. Η ανάλυση κάλυψε περισσότερες από 93 εκατομμύρια αγγελίες εργασίας που δημοσιεύθηκαν από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2025.