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Σημαντική διάκριση και πρωτιά της Αθήνας στα βρετανικά Olive Travel &amp;Taste Awards
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13:41 - 07 Σεπ 2026

Σημαντική διάκριση και πρωτιά της Αθήνας στα βρετανικά Olive Travel &Taste Awards

Reporter.gr Newsroom
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Η Αθήνα αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία “Cocktail Culture City of the Year” στα Travel & Taste Awards 2026 του βρετανικού περιοδικού olive, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε κορυφαίους διεθνείς προορισμούς με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη γαστρονομική και cocktail σκηνή.

Την πρωτιά στην ίδια κατηγορία διεκδικούσαν ταυτόχρονα το Παρίσι, η Νέα Υόρκη και η Πόλη του Μεξικού. Γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάκριση της ελληνικής πρωτεύουσας.

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το olive επισημαίνει τη σταθερή άνοδο της Αθήνας κατά την τελευταία δεκαετία και τη δημιουργία μιας σύγχρονης cocktail σκηνής που αναδεικνύει τα τοπικά υλικά και την ελληνική φιλοξενία.

Η ελληνική παρουσία στα olive Travel & Taste Awards 2026 ήταν συνολικά ιδιαίτερα σημαντική, με τρεις υποψηφιότητες σε διαφορετικές κατηγορίες. Εκτός από τη βράβευση της Αθήνας:

  • η Ελλάδα ήταν υποψήφια στην κεντρική κατηγορία “Food Destination of the Year”, μαζί με την Ιαπωνία, την Ισπανία (νικήτρια) και τη Σλοβενία,
  • η Τήνος ήταν υποψήφια στην κατηγορία “Gourmet Island Escape of the Year”, μαζί με τη Μινόρκα, τη Σικελία (νικήτρια) και τη Νήσο Σκάι.

Η διάκριση της Αθήνας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη βρετανική αγορά, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, το 2025 το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ξένων επισκεπτών για την Αθήνα, μετά τις ΗΠΑ, με περίπου 775.000 επισκέπτες, αυξημένους κατά 5% σε σχέση με το 2024. Συνολικά, οι ξένοι επισκέπτες στην Αθήνα ανήλθαν σε 8,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 10% σε ετήσια βάση.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη δυναμική της Αθήνας ως αυτοτελούς city break προορισμού στη βρετανική αγορά και ενισχύουν τη δυνατότητα περαιτέρω προβολής της σύγχρονης γαστρονομίας, της νυχτερινής ζωής και της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης ως βασικών στοιχείων της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Όπως επισημαίνει η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, η συγκεκριμένη βράβευση έρχεται να ενισχύσει την εικόνα της Αθήνας στη βρετανική αγορά ως ενός σύγχρονου και αυθεντικού city break προορισμού, όπου η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη. Η βράβευση της Αθήνας, σε συνδυασμό με τις υποψηφιότητες της Ελλάδας και της Τήνου, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας στη βρετανική αγορά και την προβολή της Ελλάδας μέσα από αυθεντικές εμπειρίες που συνδέουν τη γεύση, τον πολιτισμό και το ταξίδι.

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