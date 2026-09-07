Όμιλος Globalsat: Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα €160 εκατ.

H Globalsat, ένας από τους πλέον δυναμικούς Ομίλους στους τομείς της τεχνολογίας και της πράσινης ενέργειας, συνέχισε και το 2025 τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία, με τα βασικά οικονομικά της μεγέθη να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της και να δημιουργούν ισχυρή βάση για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης του Ομίλου.

Το 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €160,14 εκατ., (έναντι €148,77 εκατ. το 2024), σημειώνοντας αύξηση 7,65%. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ενίσχυση της κερδοφορίας, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε €6,08 εκατ. (€4,21 εκατ. το 2024), αυξημένα κατά 44,6%, και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €4,70 εκατ. (€3,50 εκατ. το 2024), καταγράφοντας αύξηση κατά 34,1%. Το EBITDA ενισχύθηκε σε €8,62 εκατ. - από €8,27 εκατ. το 2024 (+4,24%) -, ενώ ξεχωριστή σημασία έχει η σημαντική βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες γύρισαν σε θετικό πρόσημο, στα €8,0 εκατ., έναντι αρνητικών €8,6 εκατ. το 2024, αποτυπώνοντας την ενισχυμένη παραγωγή ρευστότητας από τη λειτουργία της εταιρείας.

Ως μέρος της νέας της στρατηγικής, η Globalsat επικεντρώνεται το 2026, σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Τις νέες στρατηγικές συνεργασίες με διεθνή brands τεχνολογίας και την ανάπτυξη νέων προϊοντικών κατηγοριών: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο εξοπλισμός ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών, μέσω συνεργασιών με προμηθευτές από Κίνα και Ευρώπη και συμφωνιών μεταπώλησης σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Την περαιτέρω ανάπτυξη της κατηγορίας Private Label, που αναδεικνύει την Globalsat όχι μόνο ως διανομέα, αλλά και ως στρατηγικό συνεργάτη

Τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στις πράσινες ενεργειακές λύσεις, στηρίζοντας τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

Την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέες αγορές

Η εξέλιξη σε πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων

Το 2025 σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα στον στρατηγικό μετασχηματισμό της Globalsat, η οποία κινείται σταθερά από το μοντέλο του διανομέα προϊόντων τεχνολογίας προς αυτή του στρατηγικού συνεργάτη που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, που συνδέουν την τεχνολογία με τη βιωσιμότητα. Ο μετασχηματισμός αυτός, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα του Ομίλου και το κεντρικό του μήνυμα "Where Technology Meets Sustainability", διευρύνει το πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας και ενισχύει τη θέση της ως στρατηγικού συνεργάτη για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Έμπρακτη δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η προσήλωση της Globalsat στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες, μετρήσιμες πρωτοβουλίες. Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση ISO 14001:2015, ενώ έχει ήδη ολοκληρώσει κατά 90% τη μετάβαση του στόλου της σε ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα, με στόχο την πλήρη ολοκλήρωση εντός του 2026. Παράλληλα, έχει θέσει ετήσιους στόχους ESG και προχωρά στην έκδοση ESG Report, ενώ σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού διατηρεί σχεδόν ισορροπημένη απασχόληση ανδρών και γυναικών (51%-49%), με την εκπροσώπηση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις να ανέρχεται στο 43%.