Οι κερδισμένοι της ΔΕΘ: Μέτρα €5 δισ. μεσοπρόθεσμα – Τι αλλάζει μέχρι το 2030

Περισσότερα από 5 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στους πολίτες μέσα στο 2027, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, δίνοντας το πραγματικό μέγεθος της εισοδηματικής ενίσχυσης που προκύπτει από το σύνολο των παρεμβάσεων.

Η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι τα 2,2 δισ. ευρώ αφορούν τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ για το 2027. Στον λογαριασμό, όμως, προστίθενται και μέτρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη αποδοθεί, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που θα «περάσει» στην οικονομία και στα νοικοκυριά περίπου στα 5 δισ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, το πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ που βρέθηκε στο επίκεντρο των εξαγγελιών της ΔΕΘ αποτελεί τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, όχι το σύνολο των εισοδηματικών και φορολογικών παρεμβάσεων που θα ενεργοποιηθούν το 2027.

Και αυτή ακριβώς η διάκριση είναι που αποτυπώνει καλύτερα το ποιοι και σε ποιο βαθμό θα δουν όφελος στην τσέπη τους.

Οι μισθωτοί παίρνουν πρώτοι το μεγαλύτερο μερίδιο

Στην πρώτη γραμμή, με βάση τις ανακοινώσεις, βρίσκονται οι εργαζόμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο κατώτατος μισθός από τα 920 ευρώ σήμερα θα ανέβει στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, με δύο αυξήσεις, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.

Για όσους δικαιούνται τριετίες, το ποσό φτάνει έως τα 1.300 ευρώ.

Η αύξηση δεν αφορά μόνο όσους αμείβονται με τον κατώτατο. Επηρεάζει σειρά επιδομάτων και παροχών που συνδέονται με αυτόν, όπως το επίδομα ανεργίας και το επίδομα μητρότητας, αλλά και την αμοιβή των υπερωριών.

Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου μισθού περνά οριζόντια και στο Δημόσιο. Ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.

Ο στόχος σε ορίζοντα τετραετίας είναι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να ξεπεράσει τα 1.700 ευρώ το 2028 και τα 1.800 ευρώ το 2030, από 1.516 ευρώ το 2025.

Πέντε δισ. ευρώ: Η μεγάλη εικόνα του 2027

Σημειώνεται ότι τα 2,2 δισ. ευρώ είναι το κόστος των νέων μέτρων που δεν είχαν ακόμη θεσμοθετηθεί και αναμένεται να περάσουν με νόμο στο τέλος Οκτωβρίου Όμως το ΥΠΕΘΟ συνυπολογίζει άλλα περίπου 2,8 δισ. ευρώ από μέτρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη αποδοθεί. Έτσι, το ποσό που προκύπτει για το 2027 φτάνει περίπου τα 5 δισ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή αλλάζει και την ανάγνωση του πακέτου της ΔΕΘ: δεν πρόκειται μόνο για μια νέα δέσμη φοροελαφρύνσεων και παροχών 2,2 δισ. ευρώ, αλλά για ένα ευρύτερο κύμα δημοσιονομικών παρεμβάσεων που σταδιακά μεταφέρεται στα εισοδήματα των πολιτών.

Συνταξιούχοι: Από τα 300 στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση

Σημαντικό τμήμα των χρημάτων κατευθύνεται στους συνταξιούχους και στις ευάλωτες ομάδες.

Η ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται μόνιμα από 300 σε 400 ευρώ καθαρά για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Παράλληλα, από τον Νοέμβριο του 2026 διευρύνεται η ενίσχυση στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι συγκεκριμένες παροχές να ακολουθούν την εξέλιξη του κόστους ζωής.

500 ευρώ μικτά επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους

Οι δημόσιοι υπάλληλοι αποκτούν από το 2027 και ένα νέο εισοδηματικό όφελος: επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά.

Σε συνδυασμό με τις οριζόντιες αυξήσεις στους βασικούς μισθούς που συνδέονται με την αύξηση του κατώτατου, το Δημόσιο αποτελεί μία από τις ομάδες που αποκτούν πολλαπλές πηγές πρόσθετου εισοδήματος.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Λιγότερος φόρος και μικρότερη προκαταβολή

Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που με βάση το ΥΠΕΘΟ είναι στο επίκεντρο της παρέμβασης που αθροιστικά το 2026 και το 2027 θα δουν ένα όφελος 570 εκατ από την απομείωση των τεκμηρίων και τις άλλες παρεμβάσεις.

Αναλυτικά, με βάση όσα αναφέρθηκαν, οι συνεπείς επαγγελματίες απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.

Από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου μειώνεται από 55% σε 50%.

Για τα νομικά πρόσωπα, η προκαταβολή φόρου θα μειώνεται κατά 5% ετησίως από το 2028, με στόχο να υποχωρήσει από το 80% σήμερα στο 50%.

Παράλληλα, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος, με την εφαρμογή του μέτρου να ξεκινά από την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη.

Αγρότες και τρίτεκνοι: Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ

Στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και στις τρίτεκνες οικογένειες επεκτείνεται η φορολογική ελάφρυνση, με μηδενικό φορολογικό συντελεστή έως τις 20.000 ευρώ.

Το μέτρο έρχεται σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026 και ενισχύει δύο ομάδες που βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής: την πρωτογενή παραγωγή και τις οικογένειες με παιδιά.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 5 δισ. ευρώ σε δάνεια

Σημαντικό κομμάτι του σχεδίου δεν αφορά άμεση εισοδηματική ενίσχυση, αλλά τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, 1,5 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δύο νέα προγράμματα αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ένα, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, θα είναι δανειοδοτικό και το δεύτερο, ύψους 400 εκατ. ευρώ, εγγυοδοτικό.

Με τη συμμετοχή των τραπεζών, τα δύο εργαλεία αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικά 5 δισ. ευρώ σε δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αποκτούν ταχύτερη φορολογική απόσβεση, καθώς ο χρόνος απόσβεσης μειώνεται από τα 10 στα 6 έτη.

Στεγαστικό: «Σπίτι μου III» με 2 δισ. ευρώ

Στο μέτωπο της στέγασης, το νέο «Σπίτι μου III» αποκτά προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και θα προσφέρει χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Παράλληλα, παρατείνονται μέτρα για την επιστροφή κλειστών ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση, τη φορολογική ενίσχυση των ανακαινίσεων, την απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτίρια και τους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στον αντίποδα, αυξάνεται από 3% σε 15% ο φόρος μεταβίβασης για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών, εκτός ΕΕ, σε μια προσπάθεια περιορισμού της ζήτησης και των πιέσεων στις τιμές.

Μηδενικός ΕΝΦΙΑ στους μικρούς οικισμούς

Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο ανεβαίνει στους 2.200 κατοίκους.

Το μέτρο λειτουργεί ως άμεση φορολογική ελάφρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιφέρεια και ως κίνητρο παραμονής σε μικρούς οικισμούς.

Μείωση εισφορών κατά 0,5 μονάδα

Από τον Απρίλιο του 2027 οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Η παρέμβαση μειώνει το μη μισθολογικό κόστος εργασίας και αποτελεί ταυτόχρονα μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της απασχόλησης.

Ποιοι πληρώνουν περισσότερο

Σημειώνεται, παράλληλα, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027, αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών που προκύπτουν από συμμετοχή στα κέρδη και υπερβαίνουν τις 60.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 15%, αντί του 5% που ισχύει σήμερα για τα μερίσματα.

Έτσι, ένα μέρος της χρηματοδότησης των νέων παρεμβάσεων προέρχεται και από αυξημένη φορολογική επιβάρυνση στα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Από τα 262 δισ. στα 310 δισ. ευρώ το ΑΕΠ

Παράλληλα, η κυβέρνηση θέτει ως στόχο το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται την περίοδο 2027-2030 με ρυθμούς άνω του 2% ετησίως, σχεδόν διπλάσιους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Το ονομαστικό ΑΕΠ προβλέπεται να ξεπεράσει τα 310 δισ. ευρώ το 2030, από περίπου 262 δισ. ευρώ το 2026.

Κεντρικό «στοίχημα» είναι και οι επενδύσεις, καθώς από 46 δισ. ευρώ το 2026 προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 60 δισ. ευρώ ετησίως το 2030, με το επενδυτικό ποσοστό να υπερβαίνει το 20% του ΑΕΠ.

Ο μεγάλος στόχος, το χρέος

Παράλληλα, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει από το 137% το 2026 κάτω από το 120% το 2029 και κάτω από το 110% το 2031. Στόχος είναι η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας να φτάσει έως το 2030 στην ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα «Α».