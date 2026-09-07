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Μασούτης: Μειώσεις τιμών σε 111 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας – Έως 28% στα νωπά κρέατα
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:29 - 07 Σεπ 2026

Μασούτης: Μειώσεις τιμών σε 111 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας – Έως 28% στα νωπά κρέατα

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε ανατιμολογήσεις προϊόντων σε βασικές κατηγορίες του καλαθιού προχωρά η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η εταιρεία, στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί αρχικά 111 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με τη μεσοσταθμική μείωση να ξεπερνά το 10%, ενώ σε επιμέρους προϊόντα φτάνει έως και 22%.  

Ο αριθμός των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, όπως αναφέρεται, αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την ένταξη περισσότερων από 130 προϊόντων.

Έως 28% οι μειώσεις στα νωπά κρέατα

Μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στην κατηγορία των νωπών κρεάτων. Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα της κατηγορίας μειώνονται έως και 28%, ενώ παράλληλα προβλέπεται διατήρηση των συγκεκριμένων τιμών για δύο μήνες.

Στην πρωτοβουλία περιλαμβάνεται και το μοσχαρίσιο κρέας, με την εταιρεία να τοποθετεί τις νέες τιμές σε επίπεδα που χαρακτηρίζει ανταγωνιστικά για την αγορά.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αποκτά ιδιαίτερο βάρος στο πλαίσιο των μειώσεων, καθώς αφορά προϊόντα με συχνή παρουσία στο καλάθι των νοικοκυριών και υψηλότερη μέση αξία αγοράς σε σχέση με άλλες κατηγορίες τροφίμων.

Στο επίκεντρο και τα σχολικά είδη

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, παράλληλα, προϊόντα που σχετίζονται με τη σχολική περίοδο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία, οι μειώσεις στα σχολικά είδη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία φτάνουν μεσοσταθμικά έως 20%.

Ενδεικτικά, οι τιμές και οι μεταβολές σε επιλεγμένα προϊόντα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Τετράδιο μπλε, 50 φύλλων: 0,38 ευρώ, μείωση 36%.
  • Φωτοτυπικό χαρτί Α4, 500 φύλλων: 3,25 ευρώ, μείωση 17,5%.
  • Σακίδιο πλάτης με δώρο κασετίνα και σχολικό σετ: 9,49 ευρώ, μείωση 5%.

Η ένταξη των σχολικών ειδών στην πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά της συγκεκριμένης κατηγορίας παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Σε συνδυασμό με το προωθητικό πρόγραμμα

Οι μειώσεις που εντάσσονται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών λειτουργούν παράλληλα με το υφιστάμενο προωθητικό πρόγραμμα της αλυσίδας.

Σύμφωνα με τη Μασούτης, σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται προωθητικές ενέργειες, αυτές μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στις νέες μειωμένες τιμές. Το πρόγραμμα αφορά, μεταξύ άλλων, γαλακτοκομικά, προϊόντα παντοπωλείου, χαρτικά και είδη καθαρισμού.

Έτσι, η τελική τιμή σε επιλεγμένους κωδικούς μπορεί να επηρεάζεται τόσο από τη μόνιμη ή συμφωνημένη μείωση τιμής όσο και από τις εκάστοτε προωθητικές ενέργειες.

Πάνω από 130 προϊόντα στο επόμενο στάδιο

Η διεύρυνση της πρωτοβουλίας αποτελεί το επόμενο βήμα, καθώς ο αριθμός των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που συμμετέχουν αναμένεται να ξεπεράσει τα 130 τις επόμενες εβδομάδες.

Το πρόγραμμα κινείται σε διαφορετικές κατηγορίες, από τα τρόφιμα και τα νωπά κρέατα έως τα σχολικά είδη και τα προϊόντα οικιακής χρήσης, με διαφορετικό ύψος μειώσεων ανά προϊόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δέσμευση για διατήρηση των τιμών στα νωπά κρέατα για δύο μήνες, καθώς και η παράλληλη εφαρμογή των μειώσεων με τις προωθητικές ενέργειες της αλυσίδας.

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