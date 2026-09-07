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ΕΣΑ: Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει την ανάπτυξη, όχι να διευρύνει τις ανισότητες
Επιχειρήσεις
12:11 - 07 Σεπ 2026

ΕΣΑ: Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει την ανάπτυξη, όχι να διευρύνει τις ανισότητες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει σήμερα (7/9) μέσω σχετικής του ανακοίνωσης τον έντονο προβληματισμό και την αγωνία του για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, καθώς όπως επισημαίνει «για ακόμη μία φορά οι πραγματικές ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας δεν βρίσκουν ουσιαστική απάντηση».      

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών:

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με:

  • Ληστρικές τραπεζικές χρεώσεις και ταπεινωτική συμπεριφορά των τραπεζών, που επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία τους.
  • Δυσβάσταχτα λειτουργικά έξοδα, τα οποία περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα και την προοπτική ανάπτυξής τους.
  • Ψηφιακή γραφειοκρατία, που αντί να διευκολύνει, επιβαρύνει την καθημερινή λειτουργία και επιβάλλει επιπλέον λειτουργικά έξοδα.
  • Απουσία ουσιαστικού νόμου για την επαγγελματική στέγη, που αφήνει τις επιχειρήσεις εκτεθειμένες σε μια διαρκή ανασφάλεια.
  • Απουσία ακατάσχετου επιχειρηματικού τροφοδότη λογαριασμού, που θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να καλύπτουν τις βασικές λειτουργικές τους ανάγκες.
  • Απουσία μιας γενναίας ρύθμισης 120 δόσεων για όλα τα χρέη, ρυθμισμένα και αρρύθμιστα μέχρι χθες, ώστε οι επιχειρήσεις να πάρουν μια ανάσα και να σταθούν ξανά στα πόδια τους
  • Ενίσχυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας χωρίς αποκλεισμούς. Η ενίσχυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι θετική εξέλιξη. Όμως, εάν στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται τα ίδια αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, τότε κινδυνεύουμε να μιλάμε για ακόμα μία εξαγγελία χωρίς αντίκρισμα. Δεν μπορεί να ενισχύεται η Αναπτυξιακή Τράπεζα και τελικά να μην φτάνει ούτε ένα ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η χρηματοδότηση πρέπει να γίνει πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης και όχι ακόμα ένας μηχανισμός αποκλεισμού.

Δεν φταίνε οι μικρομεσαίοι για τον τζίρο που χάθηκε στα χρόνια των μνημονίων. Δεν μπορούν να πληρώνουν για πάντα τα χρέη που δημιουργήθηκαν σε μια κρίση που δεν προκάλεσαν.

Η πολιτεία οφείλει να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων και όχι να τα αυξάνει. Οφείλει να στηρίξει την ανάπτυξη και όχι να διευρύνει τις ανισότητες.
Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν είναι απλώς διαχείριση υποχρεώσεων. Δεν είναι μόνο επιβίωση. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας που πρέπει να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού, χωρίς ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους διαβίωσης, κινδυνεύουν να απορροφηθούν από την ακρίβεια, τη στεγαστική επιβάρυνση και την ενέργεια.

Η βίαιη συρρίκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου δεν είναι πρόοδος. Είναι απειλή για ολόκληρη την οικονομία. Χωρίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχει οικονομία και χωρίς ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας δεν υπάρχει πραγματική ανάπτυξη.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί την κυβέρνηση να ακούσει επιτέλους την αγορά και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε το αυτονόητο, να μπορούμε να δουλεύουμε, να επιβιώνουμε και να μεγαλώνουμε», καταλήγει χαρακτηριστικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

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