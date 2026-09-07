Τσουκαλάς: Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και τους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλο παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Στον απόηχο του πακέτου των μέτρων που εξήγγειλε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός και της συζήτηση που έχει ανοίξει, ο Κώστας Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι πολύ αγχωμένος διότι ξεφουσκώνει ο εκλεκτός του. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ, που έχουν κοινή ατζέντα σε κάποια πράγματα – δεν θέλουν 13ο μισθό και 13η σύνταξη, δεν επιθυμούν επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, δεν βάζουν κανόνες για τα funds και είναι κατά της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

Εμείς, αντιθέτως, έχουμε διαφορετική πολιτική και μάλιστα σε όσα έχουμε πει, επιβεβαιωνόμαστε και στην κοστολόγηση».

Ταυτόχρονα, θέτοντας στο επίκεντρο την αγοραστική δύναμη των πολιτών, την ανάπτυξη και την κατάσταση στον αγροτικό κόσμο, ο Εκπρόσωπος Τύπου άσκησε δριμεία κριτική στον Πρωθυπουργό. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για τετραετία ανάπτυξης ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα δεν άφησε κανένα αναπτυξιακό αποτύπωμα. Ο Πρωθυπουργός έρχεται και λέει ότι θα κάνει αυτά που δεν έκανε οκτώ χρόνια και δεν πείθει κανέναν. Το γεγονός ότι είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη μετά από 7 χρόνια της κυβέρνησης, είναι θετικό; Το γεγονός ότι έχουμε ανάπτυξη που δεν υπερέβη ποτέ το 3%, ενώ η Ισπανία και η Ολλανδία μετά την κρίση πήγανε στο 7 % - χωρίς να λάβουν τα δισ. που έλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη; Χθες ο κ. Μητσοτάκης στο ζήτημα των αγροτών έκανε λόγο για “κίτρινη κάρτα”, σε ποιόν την βγάζει; Στον εαυτό του; Ποιος φταίει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κανονισμό του ΕΛΓΑ; Όλα αυτά ήταν ήδη στο πρόγραμμά του από το 2019. Ποιος τον εμπόδισε επτά χρόνια να υλοποιήσει αυτές του τις δεσμεύσεις;».

Την ίδια ώρα, ενόψει της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το προσεχές Σαββατοκύριακο, ο κ. Τσουκαλάς έβαλε στο τραπέζι το ζήτημα της παραγωγής πλούτου και της κοστολόγησης των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ ενώ δεν παρέλειψε να αντιπαραβάλλει τις προτάσεις του κόμματος του με τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

«Το Σαββατοκύριακο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απαντήσει σε τρία πράγματα. Στο πως θα παραχθεί πλούτος και όχι να παρακολουθούμε μόνο το μοίρασμα των εσόδων από την υπερφορολόγηση. Τα μέτρα που προτείνουμε, είναι απολύτως κοστολογημένα, το επαναλαμβάνω. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός μοιάζει ανακόλουθος καθώς πριν δύο μήνες όταν το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για επαναφορά της 13ης σύνταξης εκείνος έλεγε ότι υπάρχει μόνο 1 δισ. στα ταμεία και χθες ο ίδιος άνθρωπος μοίρασε 2,2 δισ. ευρώ. Αυγάτισαν σε ένα μήνα;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε:

«Το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός δεν είναι 2,2 δισ. ευρώ, όπως μας είπε – είναι πολύ παραπάνω. Μονά - ζυγά δικά του τα θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Θα κοστολογεί τους άλλους με ψευδή στοιχεία αλλά όταν η αντιπολίτευση θα κάνει προτάσεις τότε θα λέει ότι έχουν μεγαλύτερο κόστος».

Κληθείς, παράλληλα, να σχολιάσει το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο Κώστας Τσουκαλάς περιέγραψε τα εξής δύο πολιτικά σενάρια: «Ή θα έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνεργασία με τον κ. Σαμαρά, την κα Λατινοπούλου και τον κ. Βελόπουλο – σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας – ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και κάποιο άλλο κόμμα που θα στηρίξει το πρόγραμμά μας».

Τέλος, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε ανοιχτά τη δυνατότητα η σημερινή κυβερνητική πολιτική να απευθυνθεί στους ανθρώπους που ανήκουν στο «κέντρο».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πια καμία σχέση με το κέντρο. Το κέντρο δεν θέλει ούτε ολιγοπώλια ούτε ακρίβεια ούτε υπερφορολόγηση. Ο Πρωθυπουργός, χθες πρώτη φορά, ομολόγησε ότι τελικά δεν είναι ο Πρωθυπουργός που μόνο μείωνε φόρους αλλά ότι υπερφορολόγησε τους επαγγελματίες το 2023 και ψάχνει να βρει λύσεις. Δεν είχατε ακούσει ξανά ομολογία γι’ αυτό. Και αναρωτιέμαι, είναι κεντρώα πολιτική η έμμεση φορολογία που ζει η ελληνική οικογένεια; Είναι κεντρώα πολιτική το να μην υπάρχει πραγματικός και ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά και να κυριαρχούν η ασυδοσία και τα καρτέλ;», κατέληξε.