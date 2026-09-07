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Ευ. Μυτιληναίος: Έρχεται δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη, η κατάσταση θυμίζει το 2023
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:59 - 07 Σεπ 2026

Ευ. Μυτιληναίος: Έρχεται δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη, η κατάσταση θυμίζει το 2023

Reporter.gr Newsroom
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Δυσοίωνες προβλέψεις για τις τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, έκανε ενόψει του χειμώνα ο πρόεδρος και CEO της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στο Bloomberg.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg TV και την εκπομπή The Pulse με τη δημ/φο Francine Lacqua ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση είτε στη Μέση Ανατολή είτε στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση στην αγορά LNG γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη, θυμίζοντας την περίοδο των τελών του 2022 και των αρχών του 2023, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έχουν ήδη εκτοξευθεί.

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Αναφερόμενος στην αγορά γαλλίου, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι το βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα της METLEN είναι το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, στοιχείο που επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρεί ισχυρή ανταγωνιστική θέση έναντι της Κίνας ακόμη και σε περίπτωση που η τελευταία επανέλθει δυναμικά στην αγορά γαλλίου. Όπως σημείωσε, το γάλλιο αποτελεί μια παγκόσμια αγορά περίπου 1.000 τόνων ετησίως, με την Κίνα να ελέγχει σχεδόν το σύνολο της παραγωγής. Σε συνέχεια των περιορισμών που επέβαλε το Πεκίνο το 2023, σημαντική ποσότητα του μετάλλου αποσύρθηκε από τη διεθνή αγορά, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο των τιμών.

Σχολιάζοντας το ευρύτερο πλαίσιο στήριξης των κρίσιμων πρώτων υλών, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμες να υποστηρίξουν αντίστοιχες επενδύσεις, ενώ η ευρωπαϊκή προσέγγιση παραμένει πιο σύνθετη. Υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει το γάλλιο στον κατάλογο των 34 κρίσιμων πρώτων υλών, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για τους ημιαγωγούς, την άμυνα και την ενεργειακή μετάβαση. Κλείνοντας, σημείωσε ότι απαιτούνται πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες σε στρατηγικές πρώτες ύλες.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 13:34
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