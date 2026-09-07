ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Κόνιτσα καίγεται για όγδοη ημέρα
Ειδήσεις
14:15 - 07 Σεπ 2026

Η Κόνιτσα καίγεται για όγδοη ημέρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περισσότερα από 6.290 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην Κόνιτσα, έπειτα από φωτιά που μαίνεται για οκτώ συνεχόμενες ημέρες και ακόμα δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. 

Η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας κατακαίει ένα πυκνό πευκοδάσος εξαιρετικής οικολογικής αξίας. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, το δύσβατο ανάγλυφο και οι μεταβολές των ανέμων έχουν διαμορφώσει μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τη φωτιά να έχει εισέλθει στη χαράδρα του Αώου και τους κατοίκους να βιώνουν ώρες μεγάλης αγωνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η πυρκαγιά εξελίσσεται εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000. Μαίνεται σε πυκνή βλάστηση και σε χαράδρα.

Παρότι η πυρκαγιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, οι διάσπαρτες εστίες που παραμένουν μέσα στο δάσος εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl912wsfhwm9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα στην οποία αναφέρει:

«Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους κατοίκους της Κόνιτσας και την ευγνωμοσύνη μας στους πυροσβέστες, στους δασοκομάντος, στους εθελοντές, στους εργαζομένους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε όλους όσοι επιχειρούν αδιάκοπα, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Η πολυήμερη μάχη τους αξίζει σεβασμό και έμπρακτη στήριξη από την Πολιτεία.

Η κυβέρνηση, όμως, οφείλει να διασφαλίζει ότι κάθε περιοχή της χώρας έχει την ίδια προστασία, ανεξάρτητα από την απόστασή της από την Αθήνα και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με καθυστερήσεις, μειωμένη επιχειρησιακή προτεραιότητα ή λογική δεύτερης ταχύτητας. Η Κόνιτσα δικαιούται την ίδια ταχύτητα αντίδρασης και την ίδια αποφασιστική κινητοποίηση με κάθε άλλη περιοχή της χώρας.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η πρόσκαιρη βελτίωση της εικόνας δεν ισοδυναμεί με έλεγχο της πυρκαγιάς. Απαιτείται να διατηρηθούν και, όπου κριθεί αναγκαίο, να ενισχυθούν όλες οι διαθέσιμες επίγειες και εναέριες δυνάμεις, μέχρι να ελεγχθούν πλήρως όλες οι ενεργές εστίες και να αποκλειστεί ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων.

Παράλληλα, πρέπει να διασφαλιστεί συνεχής, υπεύθυνη και στοχευμένη ενημέρωση των κατοίκων, καθώς και ειδική μέριμνα για ηλικιωμένους, παιδιά και πολίτες με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, δεδομένου ότι η ατμόσφαιρα παραμένει επιβαρυμένη από τον καπνό.

Ταυτόχρονα, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τη μέχρι σήμερα διαχείριση της πυρκαγιάς.

- Ποια ήταν η αρχική κινητοποίηση κατά τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά την εκδήλωσή της στις 31 Αυγούστου;

- Πόσες επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούσαν καθημερινά και με ποια κριτήρια αυξήθηκαν σταδιακά;

- Γιατί, παρά την πολυήμερη επιχείρηση, η πυρκαγιά παρέμεινε ενεργή και απέκτησε νέες, ιδιαίτερα επικίνδυνες διαστάσεις μετά τις αναζωπυρώσεις;

- Υπήρξε έγκαιρος σχεδιασμός για το ενδεχόμενο ενίσχυσης των ανέμων και επέκτασης της φωτιάς προς τη χαράδρα του Αώου και την πλευρά της Κόνιτσας;

- Σε ποια κατάσταση βρίσκονταν το δασικό οδικό δίκτυο, οι αντιπυρικές ζώνες και τα σημεία πρόσβασης των επίγειων δυνάμεων;

- Γιατί χρειάστηκε να περάσουν τόσες ημέρες και να λάβει η φωτιά τέτοιες διαστάσεις, ώστε να αναπτυχθεί τελικά η σημερινή μαζική κινητοποίηση;

Τα ερωτήματα αυτά δεν στρέφονται κατά των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, οι οποίοι επιχειρούν με αυταπάρνηση. Αφορούν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την πολιτική εποπτεία και τις ευθύνες εκείνων που οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι αναγκαίες δυνάμεις βρίσκονται στο κατάλληλο σημείο, στον κατάλληλο χρόνο.

Μετά την πλήρη κατάσβεση, η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει αναλυτικό επιχειρησιακό απολογισμό, να δημοσιοποιήσει το ημερολόγιο κινητοποίησης των δυνάμεων, να προχωρήσει άμεσα στην επίσημη χαρτογράφηση της καμένης έκτασης και να εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιδιαβρωτικής προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, πρέπει να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, χωρίς πρόωρα και αυθαίρετα συμπεράσματα.

Η Κόνιτσα και η χαράδρα του Αώου αποτελούν αναντικατάστατο κομμάτι της φυσικής κληρονομιάς της χώρας. Η προτεραιότητα τώρα είναι μία: άμεσος έλεγχος και πλήρης κατάσβεση της φωτιάς. Αμέσως μετά, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει συγκεκριμένες και πειστικές απαντήσεις για όσα έγιναν, αλλά και για όσα δεν έγιναν, κατά τις οκτώ αυτές κρίσιμες ημέρες».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πυρκαγιά στην Μακρυκάπα Ευβοίας - Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο
Ειδήσεις

Πυρκαγιά στην Μακρυκάπα Ευβοίας - Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο

Νεκροί οι δύο πιλότοι του F-4 Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα
Ειδήσεις

Νεκροί οι δύο πιλότοι του F-4 Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα

Φωτιά στο Ψυχικό Αττικής: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Ειδήσεις

Φωτιά στο Ψυχικό Αττικής: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Κάρυστος: Σε πλήρη εξέλιξη η μάχη με τις φλόγες – Επιχειρούν 18 εναέρια μέσα
Ειδήσεις

Κάρυστος: Σε πλήρη εξέλιξη η μάχη με τις φλόγες – Επιχειρούν 18 εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/09/2026 - 16:46

HELLENiQ ENERGY: Η στρατηγική σημασία του VARDAX στη ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
07/09/2026 - 16:38

ΑΑΔΕ - Τελωνειακές απλουστεύσεις: Σε εφαρμογή ο Κεντρικός Τελωνισμός στην εξαγωγή για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/09/2026 - 16:37

Eurojackpot: Συμμετοχή στις κληρώσεις και μέσω διαδικτύου – Κατάθεση δελτίων κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 16:29

Celestyal: Παρουσιάζει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά

Ναυτιλία
07/09/2026 - 16:27

Στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο

Ειδήσεις
07/09/2026 - 16:17

Οι πρώτες καταθέσεις στη δίκη των Τεμπών – Την Τρίτη (8/9) η συνέχεια

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 16:14

Κόλλιας: Θετικό πρόσημο για τεκμήρια, τέλος επιτηδεύματος και αντιμετώπιση στεγαστικού - δημογραφικού

Ειδήσεις
07/09/2026 - 16:09

Μλάντιτς: Με στρατιωτικές τιμές το τελευταίο «αντίο» – Στο Βελιγράδι ο Πάνος Καμμένος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/09/2026 - 16:08

Opel: Σχεδόν εξήντα χρόνια πρωτοπορίας στην ηλεκτροκίνηση

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
07/09/2026 - 15:59

Στασιμότητα και όχι σταθερότητα στην «πραμάτεια» Μητσοτάκη - Υπάρχει άλλος δρόμος

Πολιτική
07/09/2026 - 15:51

Στον οικονομικό εισαγγελέα ο ΣΥΡΙΖΑ: Ξανανοίγει την υπόθεση Γεωργιάδη για τα «αδιευκρίνιστα» ποσά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/09/2026 - 15:50

Πειραιώς: Ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των δράσεων EQUALL για την ισότητα των φύλων

Ειδήσεις
07/09/2026 - 15:44

Πυρκαγιά στην Μακρυκάπα Ευβοίας - Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο

Ακίνητα
07/09/2026 - 15:41

ΕΝΦΙΑ: 62.000 ιδιοκτήτες γλιτώνουν τον φόρο από το 2027 – Ποιοι κερδίζουν από τη νέα ρύθμιση

Ειδήσεις
07/09/2026 - 15:34

Γαλλία: «Θύελλα» αντιδράσεων για το μνημόνιο κατανόησης Μπαρντελά - Φάρατζ για το μεταναστευτικό 

Οικονομία
07/09/2026 - 15:22

Πώς θα γεμίσει ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά» – Όλες οι λεπτομέρειες και παραδείγματα

Πολιτική
07/09/2026 - 15:10

Χρηστίδης: Ο κ. Μητσοτάκης εμπαίζει τους συνταξιούχους

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/09/2026 - 15:01

Μελέτη του ΙΟΒΕ για την Παπαστράτος: 95 χρόνια επενδύσεων, εξωστρέφειας και συμβολής στην ελληνική οικονομία

Οικονομία
07/09/2026 - 14:59

Οι κερδισμένοι της ΔΕΘ: Μέτρα €5 δισ. μεσοπρόθεσμα – Τι αλλάζει ως το 2030

Magazino
07/09/2026 - 14:52

Το NEPENTHE γιορτάζει 4 χρόνια με ένα anniversary event στο Θέατρο Άλσος

Νομίσματα
07/09/2026 - 14:38

Στα $79.000 το Bitcoin – Αντέχει η ανοδική τάση παρά τα σημάδια κόπωσης

Ειδήσεις
07/09/2026 - 14:27

Σάντσεθ για νίκη AfD: Μια εξτρεμιστική απειλή ενισχύεται διεθνώς

Ειδήσεις
07/09/2026 - 14:15

Η Κόνιτσα καίγεται για όγδοη ημέρα

Πολιτική
07/09/2026 - 14:10

Κατρίνης: Ανήκει στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»;

Ειδήσεις
07/09/2026 - 14:03

POLITICO: Η ΕΕ βάζει φρένο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Ανεμοδείκτης
07/09/2026 - 13:54

«Ζήσε Μάη μου…» λέει ο Μπρατάκος για τα μέτρα της ΔΕΘ

Ειδήσεις
07/09/2026 - 13:42

Bank of America: Θετικό το φθινοπωρινό σκηνικό για τις διεθνείς αγορές structured finance

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/09/2026 - 13:41

Σημαντική διάκριση και πρωτιά της Αθήνας στα βρετανικά Olive Travel &Taste Awards

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/09/2026 - 13:36

Το νέο PEUGEOT 408 κατακτά τη 2η θέση στην κατηγορία D Berlines στην ελληνική αγορά, μόλις τρεις μήνες μετά την έναρξη της εμπορικής του διάθεσης

Ανεμοδείκτης
07/09/2026 - 13:29

Ο απολύτως ταξικός κουμπαράς για την νέα γενιά - πολλά (έχεις και) βάζεις, πολλά παίρνεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ