Μάντζος: Πώς αισθάνθηκε ο Λοβέρδος που ο «Πρωθυπουργός των καρτέλ», δεν είπε κουβέντα για τα καρτέλ

Καλεσμένος στην εκπομπή «Σήμερα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ ήταν το πρωί της Δευτέρας ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Στον απόηχο της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και των επιθέσεών του σε βάρος του ΠΑΣΟΚ και των εορτασμών της 3ης Σεπτέμβρη στην Κρήτη, ο Δ. Μάντζος σημείωσε πως «είμαστε περήφανοι για τα 52 χρόνια προσφοράς στη χώρα, με όλα τα λάθη και τις αδυναμίες μας» και τόνισε:

«Δεν θα ήμουν το ίδιο περήφανος στη θέση του, αν έβλεπα τους νεολαίους και τις τοπικές οργανώσεις του κόμματός μου σε όλη την Ελλάδα να υποδέχονται ως Σωτήρα και Μεσσία τον Γρηγόρη Δημητριάδη, που μαζί με τον Ταλ Ντίλιαν με εκβιάζουν ως Πρωθυπουργό. Για την αισθητική όλου αυτού, ο κ. Μητσοτάκης, έχει κάτι να πει; Ή τον ενόχλησε μόνο το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη;».

Σχετικά με τις αναφορές του Πρωθυπουργού στα δημόσιο χρέος της χώρας, ο Δ. Μάντζος τον κάλεσε «να θυμηθεί πώς εξελίχθηκαν τα δημοσιονομικά της χώρας και το δημόσια χρέος επί διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 1990-1993 και επί διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή του νεότερου το 2004-2009. Μη μιλάει ο κ. Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ για δημοσιονομική συνέπεια».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία, αλαζονεία και «οίηση», όπως είχε αναφέρει κάποτε ο Ανδρέας Λοβέρδος, που συμμετείχε στο πάνελ της ίδιας εκπομπής και στον οποίο ο Δ. Μάντζος απευθύνθηκε στη συνέχεια:

«Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Ανδρέα Λοβέρδο, πώς αισθάνθηκε που ο “Πρωθυπουργός των καρτέλ”, όπως τον έλεγε ο ίδιος το 2024 και συμφωνώ μαζί του, δεν βρήκε μία κουβέντα να πει για τα καρτέλ μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης του τόπου;

Πώς αισθάνθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος και όλοι όσοι, σαν τον Ανδρέα Λοβέρδο, βρέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία, εγκαταλείποντας το ΠΑΣΟΚ για χάρη… της σταθερότητας; Ένα κόμμα το οποίο στηρίζεται σε ανθρώπους που δεν μπορούν να κρατήσουν σταθερά το τιμόνι της δικής τους πολιτικής ζωής, μας λέει ότι εγγυάται τώρα τη σταθερότητα του τόπου!

Πώς αισθανόμαστε ως Έλληνες πολίτες όταν βλέπουμε επτά χρόνια μια Κυβέρνηση να χάνει τη μία ιστορική ευκαιρία μετά την άλλη, να αφήνει τον έναν ευρωπαϊκό πόρο μετά τον άλλον να περάνει αναξιοποίητος -Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΣΠΑ-, να μην αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να μη φέρνει φορολογική δικαιοσύνη, να μην ανακουφίζει τους ευάλωτους, τη μεσαία τάξη και να έρχεται με τραγούδια και στίχους να μας θυμίσει ότι μοιάζει με τον κύριο Τσίπρα;».

«Τα στερνά τιμούν τα πρώτα σύντροφε Ανδρέα!», σημείωσε ο Δ. Μάντζος, απαντώντας στο σχόλιο του Ανδρέα Λοβέρδου, ότι του επιτίθεται.

Ο Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο για περισσότερα από επτά χαμένα χρόνια για τη χώρα, εξηγώντας:

«Τα υπερπλεονάσματα, η υπεραπόδοση της έμμεσης φορολογίας, και η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης έγιναν επί Τσίπρα-Μητσοτάκη.

Η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ξεπούλυμα των δανείων σε funds και servicers έγιναν επί Τσίπρα-Μητσοτάκη.

Ο νόμος Κατρούγκαλου, το ψαλίδισμα των συντάξεων και η κατάργηση του ΕΚΑΣ έγιναν και συνεχίστηκαν επί Τσίπρα-Μητστάκη διαδοχικά.

Αυτά είναι τα «δίδυμα φεγγάρια». Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και τώρα ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει πολιτικό αντίπαλο τον κ. Τσίπρα. Ε, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να μείνουμε σιωπηροί απέναντι σε αυτό.

Οι πολίτες γνωρίζουν καλύτερα και θα αξιολογήσουν όλες και όλους, όταν έρθει η ώρα. Η μόνη δημοσκόπηση είναι η κάλπη και η κάλπη είναι άδεια το Κυριακή το πρωί, οπότε και αν επιλέξει η κυβέρνηση».