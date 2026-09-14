Τραμπ: «Φάρσα» οι προειδοποιήσεις ότι η ΤΝ μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα

Ως «φάρσα» απέρριψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις προειδοποιήσεις ότι η ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανθρωπότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία κορυφαία στελέχη του κλάδου ζητούν μεγαλύτερη προσοχή και ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ΦΑΡΣΑ» την άποψη ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να «καταστρέψει την ανθρωπότητα», απορρίπτοντας ουσιαστικά τις σχετικές ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί από παράγοντες της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Έκκληση για αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν μετά την παρέμβαση του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να ενισχύσει τους μηχανισμούς εποπτείας των πιο προηγμένων συστημάτων ΤΝ.

Ο Αμοντέι τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας δικλίδων ασφαλείας και της δυνατότητας ανεξάρτητων υπηρεσιών να ελέγχουν τα πλέον προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Την πρόταση αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υιοθέτησαν στελέχη μεγάλων εταιρειών του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Ίλον Μασκ της xAI.

Παράλληλα, οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ΤΝ κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις εξελίξεις γύρω από την ανάγκη για αυξημένη εποπτεία και τους πιθανούς περιορισμούς στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Επιφυλάξεις και από τον Τζ. Ντ. Βανς

Σκεπτικισμό απέναντι στις εκκλήσεις για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Βανς εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι μεγάλες και πρωτοπόρες εταιρείες ΤΝ ζητούν από την αμερικανική κυβέρνηση να θεσπίσει κανόνες για τον κλάδο.

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια Μαρκ Γουόρνερ, ο οποίος πρωτοστατεί στις προσπάθειες για τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, είχε συνομιλίες με τον Αμοντέι και τον Άλτμαν σχετικά με τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί για την ασφάλεια των συστημάτων ΤΝ, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Η απάντηση του Τραμπ στην Anthropic

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε από την πλευρά του ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη παρέμβει σε περιπτώσεις όπου θεωρήθηκε ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβλαβείς ενέργειες.

Σε νέες αναρτήσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει εμποδίσει «άτομα» του χώρου της ΤΝ να προχωρήσουν σε «κακά ή δυνητικώς κακά πράγματα», αναφερόμενος ειδικότερα στον επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι.

Ο Τραμπ επέκρινε τον Αμοντέι για τη δημόσια έκκλησή του υπέρ ισχυρότερων μηχανισμών ελέγχου, ενώ διαμήνυσε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να παρεμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι της Anthropic δεν είχαν απαντήσει στο αίτημα για σχολιασμό των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου.