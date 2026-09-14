ΗΠΑ: Κυρώσεις στη VTB για φερόμενη στήριξη του Ιράν – Νέα πίεση στη Ρωσία

Νέες κυρώσεις σε βάρος της ρωσικής τράπεζας VTB επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την για φερόμενη εμπλοκή σε μηχανισμούς παράκαμψης των αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη και να περιορίσει τα δίκτυα που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, παρέχουν οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς.

Στο στόχαστρο ξανά η VTB

Οι νέες κυρώσεις προστίθενται στα μέτρα που είχαν επιβληθεί στη VTB, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Με τη νέα απόφαση, η αμερικανική κυβέρνηση διευρύνει την πίεση προς τον ρωσικό χρηματοπιστωτικό τομέα, αυτή τη φορά στο πλαίσιο των ενεργειών της κατά του Ιράν.

Μπέσεντ: Θα στοχοποιούνται όσοι στηρίζουν το Ιράν

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να επιβάλλει μέτρα σε πρόσωπα και οργανισμούς που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο Ιράν.

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης Economic Outcast (Οικονομικός Παρίας), το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να στοχοποιεί και να πλήττει όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική στήριξη που επιτρέπει στο ιρανικό καθεστώς να συντηρεί τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις του», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών τόνισε επίσης ότι δεν θα ανεχθεί μορφές στήριξης προς το ιρανικό καθεστώς και ότι θα συνεχίσει να εντοπίζει, να αποκαλύπτει και να απομονώνει, όπως αναφέρει, τους υποστηρικτές του Ιράν.