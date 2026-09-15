Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι έχουν θέσει «σε τροχιά» το πρώτο διαστημικό τους όπλο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον ένα διαστημικό όπλο που βρίσκεται «σε τροχιά» και θα το χρησιμοποιήσουν για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας Τρόι Μάινκ, στέλνοντας μια όχι και τόσο διακριτική προειδοποίηση προς την Κίνα και τη Ρωσία.

Πρόκειται, σύμφωνα με τη Washington Post, για την πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ότι διαθέτουν δική τους επιθετική δυνατότητα στο διάστημα, έπειτα από χρόνια προειδοποιήσεων ότι η Κίνα και η Ρωσία πραγματοποιούν επιθετικές ενέργειες σε τροχιά, όπως η χρήση λέιζερ ή παρεμβολών στις επικοινωνίες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τους αμερικανικούς δορυφόρους.

Ο Μάινκ, μιλώντας στο ετήσιο Συνέδριο Αεροπορίας, Διαστήματος και Κυβερνοχώρου στο National Harbor του Μέριλαντ, δεν θέλησε να διευκρινίσει τι είδους όπλο βρίσκεται πλέον στο διάστημα. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί για «έλεγχο του διαστήματος» (space control).

Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στην Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να παράσχει επιπλέον πληροφορίες, δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την καταστροφή ενός εχθρικού δορυφόρου, εάν αυτός χρησιμοποιείται για να στοχοποιήσει αμερικανικά στρατεύματα ή έναν αμερικανικό δορυφόρο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επίσης ένα δίκτυο διαστημικών πυραύλων, το οποίο προορίζεται να αποτελέσει μέρος του μελλοντικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome.

Ο Μάινκ δεν θέλησε να εξηγήσει γιατί η αποκάλυψη της νέας αμερικανικής δυνατότητας γίνεται τώρα, λέγοντας μόνο ότι «υπάρχουν πολλοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για αυτά τα ζητήματα».

«Είναι σημαντικό από την άποψη της αποτροπής», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι το νέο όπλο θα προστατεύει τις αμερικανικές δυνάμεις από «εχθρικές ενέργειες αντιπάλων».