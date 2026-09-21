Το «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ» στην έδρα του IMO

Μόνιμη θέση στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), στο Λονδίνο, απέκτησε το ελληνικό ναυαγοσωστικό «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ», ως σύμβολο της συμβολής της ελληνικής ναυτιλίας στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, στη διάσωση πλοίων και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το ομοίωμα του πλοίου τοποθετήθηκε στις εγκαταστάσεις του IMO κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, παρουσία του γενικού γραμματέα του Οργανισμού, Arsenio Dominguez, εκπροσώπων της ελληνικής πρεσβείας και της Έδρας του Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Λονδίνο, στελεχών της MEGATUGS Salvage & Towage και μελών της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Η τελετή αποτέλεσε τη συνέχεια της βράβευσης του πλοιάρχου και του πληρώματος του «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ» από τον IMO, τον Νοέμβριο του 2025, για την επιχείρηση διάσωσης του δεξαμενόπλοιου «Sounion».

Το πλοίο είχε πληγεί από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα τον Αύγουστο του 2024, σε μία από τις πλέον επικίνδυνες περιόδους για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες και ανέδειξε όχι μόνο το θάρρος του πληρώματος, αλλά και τον κρίσιμο ρόλο της επαγγελματικής επιθαλάσσιας αρωγής στην αποτροπή μιας σοβαρότερης ναυτικής και περιβαλλοντικής καταστροφής.

«Η τοποθέτηση και η έκθεση του ομοιώματος του “ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ” στην έδρα του IMO αποτελεί ύψιστη τιμή για τη MEGATUGS και για όλους όσοι συνέβαλαν στην επιχείρηση του “Sounion”», δήλωσε ο διευθύνων εταίρος της MEGATUGS Salvage & Towage, Αναστάσιος Μιχάλαρος.

Όπως επισήμανε, πρόκειται για έναν διαχρονικό φόρο τιμής στον πλοίαρχο και στο πλήρωμα, οι πράξεις των οποίων ανέδειξαν «την ετοιμότητα, το θάρρος και την επαγγελματική αριστεία που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες ναυτικούς». Παράλληλα, η παρουσία του ομοιώματος στον IMO υπογραμμίζει τη διεθνή συμβολή των Ελλήνων επαγγελματιών της επιθαλάσσιας αρωγής σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου.

Η MEGATUGS Salvage & Towage ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1978 και δραστηριοποιείται διεθνώς στην αντιμετώπιση θαλάσσιων περιστατικών έκτακτης ανάγκης, στη ναυαγιαίρεση και στις ρυμουλκήσεις. Διαθέτει εξειδικευμένο στόλο και Κέντρο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Η παρουσία του «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ» στην έδρα του IMO αποκτά, πάντως, σημασία ευρύτερη από μία εταιρική διάκριση. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές συγκρούσεις μεταφέρονται όλο και συχνότερα στις βασικές θαλάσσιες οδούς, η διάσωση του «Sounion» υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε επιχείρηση βρίσκονται ναυτικοί που καλούνται να αντιμετωπίσουν πραγματικούς κινδύνους.

Και αυτή τη φορά, η ελληνική ναυτοσύνη δεν τιμήθηκε για το μέγεθος του στόλου της, αλλά για κάτι ακόμη πιο ουσιαστικό: για την παρουσία της εκεί όπου ο θαλάσσιος κίνδυνος αποκτά την πιο ακραία μορφή του.