Tα μεγάλα δίκτυα στις ΗΠΑ διέκοψαν την τηλεοπτική κάλυψη των δραστηριοτήτων του Τραμπ

Τα ειδησεογραφικά μέσα αντέδρασαν έντονα τη Δευτέρα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, καταθέτοντας αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και ενώνοντας τις δυνάμεις τους για να διακόψουν, μέχρι νεωτέρας, την τηλεοπτική κάλυψη του προέδρου.

Στην αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον, τα CNN, MS NOW και Politico υποστηρίζουν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα ελευθεροτυπίας των ειδησεογραφικών οργανισμών που κατοχυρώνονται από την Πρώτη Τροπολογία, καθώς και το δικαίωμα στη δέουσα διαδικασία βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας. Ζητούν από ομοσπονδιακό δικαστή να εξετάσει την υπόθεση με ταχεία διαδικασία.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της αγωγής, τα δίκτυα ABC, CBS, Fox News και NBC δήλωσαν ότι θα διακόψουν την τηλεοπτική κάλυψη προεδρικών εκδηλώσεων, σύμφωνα με υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή της Washington Post.

Η Post με τη σειρά της ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα ότι δεν θα δημοσιεύσει φωτογραφίες από τις προεδρικές εκδηλώσεις της ημέρας — συμπεριλαμβανομένης της αναχώρησης του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο και των εκδηλώσεών του στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη — μέχρι τα μεσάνυχτα ώρα Ανατολικής Ακτής, συμμετέχοντας σε μια συλλογική προσπάθεια μαζί με φωτογράφους άλλων ειδησεογραφικών οργανισμών που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, ως ένδειξη υποστήριξης προς τα αποκλεισμένα μέσα.

Σε κοινή δήλωση τη Δευτέρα, τα πέντε μέλη του εναλλασσόμενου τηλεοπτικού pool ανέφεραν: «Το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνησή του. Καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να περιορίζει ένα ειδησεογραφικό μέσο επειδή διαφωνεί με το ρεπορτάζ του.»

Οι τρεις οργανισμοί στους οποίους επιβλήθηκε η απαγόρευση υποστηρίζουν επιπλέον ότι η απόφαση του Λευκού Οίκου την Παρασκευή να ανακαλέσει τις διαπιστεύσεις τους έγινε «επειδή διαφωνούσε με το ρεπορτάζ μας. Αν μείνει χωρίς αμφισβήτηση, αυτό απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, απαλλαγμένη από κυβερνητικές παρεμβάσεις».

Το pool είναι ένας τρόπος με τον οποίο τα τηλεοπτικά δίκτυα μοιράζονται το υψηλό κόστος της παρακολούθησης του προέδρου με τηλεοπτικές κάμερες. Το δίκτυο που έχει αναλάβει την κάλυψη καταγράφει και διανέμει μια ζωντανή εικόνα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν άλλα ειδησεογραφικά μέσα. Χωρίς ένα τηλεοπτικό δίκτυο που να συμμετέχει στο pool, η τηλεοπτική κάλυψη του Τραμπ θα είναι περιορισμένη, εκτός εάν τα ειδησεογραφικά μέσα τραβούν δικό τους βίντεο ή χρησιμοποιούν εικόνα που παρέχει ο Λευκός Οίκος.

Έτσι και έγινε τη Δευτέρα. Εικόνα υπήρχε αλλά όχι και ήχος. Ο Τραμπ έμεινε... βουβός έστω και για λίγο. To μήνυμα των ΜΜΕ ήταν ηχηρό...

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