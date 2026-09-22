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Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές «κλειδώνουν» υπεραξίες άνω των 500 εκατ. δολαρίων
Ναυτιλία
07:44 - 22 Σεπ 2026

Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές «κλειδώνουν» υπεραξίες άνω των 500 εκατ. δολαρίων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Σε πεδίο κατοχύρωσης υψηλών υπεραξιών εξελίσσεται η αγορά των δεξαμενόπλοιων, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, η εκτόξευση των ναύλων και η περιορισμένη διαθεσιμότητα σύγχρονου τονάζ ανεβάζουν κατακόρυφα τις αξίες των πλοίων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερις κινήσεις ελληνικών συμφερόντων, συνολικής δυνητικής αξίας άνω των 515 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για ολοκληρωμένες πωλήσεις, συμφωνίες και διαπραγματεύσεις που αφορούν τις Performance Shipping, Aegean Shipping Management, Laskaridis Tankers και Dynacom Tankers Management.

Η Performance Shipping, συμφερόντων Αλίκης Παληού ολοκλήρωσε την πώληση του Aframax "P. Aliki", χωρητικότητας 105.304 dwt και κατασκευής 2010, έναντι 42,65 εκατ. δολαρίων. Το πλοίο είχε αποκτηθεί το 2022 έναντι 36,5 εκατ. δολαρίων. Μετά την αποπληρωμή δανείου 12,8 εκατ. δολαρίων, τα καθαρά έσοδα της εταιρείας υπολογίζονται σε περίπου 30 εκατ. δολάρια και θα κατευθυνθούν στην ανανέωση του στόλου.

Η Aegean Shipping Management, συμφερόντων Γιώργου Μελισσανίδη, συμφώνησε την πώληση του LR2 "Green Adventure", κατασκευής 2022, έναντι περίπου 83 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία αξιοποιεί τις υψηλές τιμές των σύγχρονων product tankers, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται στα VLCC. Το ναυπηγικό της πρόγραμμα στη Hengli περιλαμβάνει πλέον δύο VLCC και τρία LR2.

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις βρίσκεται και η Laskaridis Tankers, συμφερόντων Θανάση Λασκαρίδη, για τη μεταπώληση του υπό ναυπήγηση VLCC "Hyde Park I", χωρητικότητας 306.000 dwt. Το πλοίο είχε παραγγελθεί στη Hengli σε επίπεδα κοντά στα 120 εκατ. δολάρια, ενώ η σημερινή αξία μεταπώλησης αντίστοιχων μονάδων προσεγγίζει τα 190 εκατ. δολάρια. Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, η υπεραξία μπορεί να υπερβεί τα 70 εκατ. δολάρια.

Στην ίδια αγορά κινήθηκε η Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου, με την πώληση του νεότευκτου VLCC "Pinios", μετέπειτα "Promise", έναντι περίπου 200 εκατ. δολαρίων.

Οι κινήσεις αυτές δεν συνιστούν αποχώρηση από την αγορά. Αντιθέτως, δείχνουν ότι οι Έλληνες διαχειριστές πωλούν επιλεκτικά στα υψηλά, ανακυκλώνουν κεφάλαια και επενδύουν σε νεότερο τονάζ.

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