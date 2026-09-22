Grimaldi: Με το «Grande Egitto» ανεβάζει ταχύτητα στη νέα γενιά των car carriers

Ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην ανανέωση του στόλου μεταφοράς οχημάτων κάνει ο όμιλος Grimaldi, παραλαμβάνοντας το «Grande Egitto», ένα PCTC νέας γενιάς που συνδυάζει μεγάλη μεταφορική ικανότητα με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και υποδομές που του επιτρέπουν να προσαρμοστεί στα καύσιμα της επόμενης ημέρας.

Το πλοίο παραδόθηκε από την China Merchants Heavy Industries Jiangsu και είναι το 14ο Ammonia Ready πλοίο που εντάσσεται στον στόλο του ιταλικού ομίλου. Μαζί με το αδελφό «Grande Pacifico», το οποίο παραδόθηκε τον προηγούμενο μήνα, είναι τα μεγαλύτερα car carriers που διαθέτει σήμερα η Grimaldi.

Με μήκος 220 μέτρα, πλάτος 38 μέτρα και 15 καταστρώματα, το «Grande Egitto» μπορεί να μεταφέρει έως 9.800 οχήματα, ενώ η υπηρεσιακή του ταχύτητα φτάνει τους 18 κόμβους. Εκτός από συμβατικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να μεταφέρει και οχήματα που χρησιμοποιούν συμπιεσμένο φυσικό αέριο.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στην ενεργειακή του σχεδίαση. Σύμφωνα με την Grimaldi, οι τεχνολογίες που έχουν ενσωματωθεί στο πλοίο μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμου κατά 50% σε σύγκριση με car carriers προηγούμενης γενιάς.

Ο RINA έχει απονείμει στο πλοίο την κλάση Ammonia Ready, καθώς η σχεδίασή του προβλέπει τη δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής για χρήση αμμωνίας ως καυσίμου.

Το «Grande Egitto» διαθέτει επίσης μπαταρίες λιθίου συνολικής χωρητικότητας 5 MWh και δυνατότητα σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο της ξηράς, ώστε να περιορίζει τις εκπομπές του όταν βρίσκεται σε κατάλληλα εξοπλισμένα λιμάνια. Στον ενεργειακό του εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη 2.500 τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκών, σύστημα λίπανσης της γάστρας με αέρα, ειδική επίστρωση σιλικόνης για τη μείωση της αντίστασης και το σύστημα gate rudder, που βελτιώνει την απόδοση της πρόωσης και την ευελιξία του πλοίου.

Η πρώτη εμπορική αποστολή του νέου PCTC θα γίνει στη γραμμή Ασίας–Ανατολικής Αφρικής. Το «Grande Egitto» θα φορτώσει 4.150 αυτοκίνητα και 6.200 γραμμικά μέτρα τροχοφόρου φορτίου από Taicang, Yokohama και Nagoya, με προορισμό το Dar es Salaam και τη Mombasa.

Η ανάπτυξή του στη συγκεκριμένη γραμμή δείχνει παράλληλα πού στρέφεται ένα μέρος του ενδιαφέροντος της Grimaldi: στις αυξανόμενες εμπορικές ροές μεταξύ Ασίας και Αφρικής, όπου η ζήτηση για μεταφορά αυτοκινήτων, φορτηγών και βαρέων μηχανημάτων δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους μεγάλους operators των car carriers.