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COSCO και CMA CGM σε νέα διεθνή συμμαχία για τους «πράσινους» ναυτιλιακούς διαδρόμους
Ναυτιλία
08:33 - 24 Σεπ 2026

COSCO και CMA CGM σε νέα διεθνή συμμαχία για τους «πράσινους» ναυτιλιακούς διαδρόμους

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Μια νέα διεθνής συμμαχία με τη συμμετοχή κορυφαίων ομίλων της ναυτιλίας, των λιμένων και της ενέργειας δημιουργήθηκε στο Πεκίνο, με στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη των Green Shipping Corridors και να δημιουργήσει κοινό πλαίσιο για πλοία, εναλλακτικά καύσιμα και λιμενικές υποδομές.

Η International Green Shipping Corridor Alliance ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Global Sustainable Transport Forum 2026 και συγκεντρώνει 45 επιχειρήσεις και οργανισμούς από 12 χώρες.

Μεταξύ των φορέων που ανέλαβαν την πρωτοβουλία βρίσκονται η COSCO SHIPPING Group, η CMA CGM Group, η Shanghai International Port Group (SIPG), η China Energy Engineering Group και το Global Sustainable Transport Innovation and Knowledge Center.

Σύμφωνα με το China Transport News, πρόκειται για την πρώτη διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση που συγκροτείται ειδικά για τη συνεργασία στην ανάπτυξη διεθνών πράσινων ναυτιλιακών διαδρόμων.

Βασικός στόχος είναι να συνδεθούν στην πράξη ναυτιλιακές εταιρείες, λιμάνια και ενεργειακοί όμιλοι, ώστε οι πράσινοι διάδρομοι να περάσουν από τα πιλοτικά σχέδια σε εμπορική εφαρμογή.

Η Συμμαχία θα επιδιώξει μεγαλύτερη σύγκλιση εθνικών και διεθνών κανονισμών για πράσινα πλοία, ναυτιλιακά καύσιμα και λιμένες, καθώς και την ανάπτυξη διεθνών συστημάτων πιστοποίησης των νέων καυσίμων. Παράλληλα, σχεδιάζει πιλοτικά έργα, τεχνολογική έρευνα και εμπορική αξιοποίηση νέων λύσεων.

Η σύνθεση της πρωτοβουλίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Η παρουσία της COSCO SHIPPING, της SIPG και της China Energy Engineering προσδίδει ισχυρό κινεζικό αποτύπωμα, ενώ η συμμετοχή της CMA CGM διευρύνει τη διεθνή διάσταση του εγχειρήματος.

Πρώτος πρόεδρος της νέας αυτής συμμαχίας εξελέγη ο Fu Xuyin, πρώην υφυπουργός Μεταφορών της Κίνας και πρώην επικεφαλής της Maritime Safety Administration.

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας περνά από τις δεσμεύσεις στο δυσκολότερο στάδιο της εφαρμογής.

Για να λειτουργήσει ένας πράσινος ναυτιλιακός διάδρομος δεν αρκούν τα πλοία νέας τεχνολογίας. Απαιτούνται διαθέσιμα καύσιμα, υποδομές ανεφοδιασμού, λιμάνια, κοινά πρότυπα και επαρκείς εμπορευματικές ροές ώστε το εγχείρημα να είναι οικονομικά βιώσιμο.

Σε αυτή ακριβώς την αλυσίδα επιχειρεί να παρέμβει η νέα διεθνή συμμαχία συγκεντρώνοντας σε ένα σχήμα τους βασικούς παίκτες που καλούνται να μετατρέψουν τους πράσινους διαδρόμους από σχέδιο σε πραγματική ναυτιλιακή δραστηριότητα.

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