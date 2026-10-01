Το Stérimar επανασυστήνεται στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

Ο Όμιλος Σαράντη ανακοινώνει την ένταξη του Stérimar™ στο portfolio προϊόντων του Health & Care Division από την 1η Οκτωβρίου 2026, διευρύνοντας τη συνεργασία του με την Church & Dwight Co., Inc. και σηματοδοτώντας την είσοδό του στην κατηγορία της ρινικής φροντίδας στο ελληνικό φαρμακείο.

Με 50 χρόνια εξειδίκευσης στη ρινική φροντίδα και παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες, το Stérimar αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand, με ιστορία που ξεκινά στη Γαλλία το 1975. Εδώ και πέντε δεκαετίες επενδύει στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας εξειδικευμένες λύσεις ρινικής φροντίδας για όλη την οικογένεια, από τα βρέφη έως τους ενήλικες.

Στην καρδιά του Stérimar βρίσκεται το 100% φυσικό θαλασσινό νερό από τον κόλπο Cancale στη Βρετάνη της Γαλλίας, φυσικά πλούσιο σε μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία. Συνδυάζοντας τη φυσική προέλευση, την κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και την καινοτομία, το Stérimar προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για την καθημερινή ρινική υγιεινή και την ανακούφιση της ρινικής συμφόρησης, χωρίς στεροειδή, φάρμακα και συντηρητικά.

Με επίκεντρο το ελληνικό φαρμακείο, το Stérimar διαθέτει ένα ολοκληρωμένο portfolio τεσσάρων εξειδικευμένων λύσεων, σχεδιασμένων για διαφορετικές ηλικίες και ανάγκες. Η σειρά αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες: τη Ρινική Υγιεινή, για την καθημερινή φροντίδα της μύτης, και τη Μπουκωμένη Μύτη, για την ανακούφιση της ρινικής συμφόρησης.

Το portfolio περιλαμβάνει τα Stérimar Nose Hygiene και Stérimar Blocked Nose για παιδιά και ενήλικες, καθώς και τα Stérimar Nose Hygiene Baby και Stérimar Blocked Nose Baby, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των βρεφών.

Η καινοτομία αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Stérimar, με ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα των βρεφών. Η σειρά Stérimar Baby διαθέτει πατενταρισμένο ακροφύσιο ασφαλείας, ειδικά σχεδιασμένο για τις μικρές βρεφικές μύτες, προσφέροντας ήπια και ασφαλή εφαρμογή, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Η ένταξη του Stérimar στο Health & Care Division αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου Σαράντη στο ελληνικό φαρμακείο και στην επέκταση της συνεργασίας του με την Church & Dwight. Παράλληλα, σηματοδοτεί την είσοδο του Ομίλου σε μία νέα κατηγορία, εμπλουτίζοντας την πρότασή του προς το φαρμακείο με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand που συνδυάζει φυσική προέλευση, επιστημονική τεκμηρίωση και καινοτομία.

Με τη δυναμική και την τεχνογνωσία του Ομίλου Σαράντη, το Stérimar φιλοδοξεί να ενισχύσει εκ νέου την παρουσία του στην ελληνική αγορά, χτίζοντας ισχυρές σχέσεις με το φαρμακείο και τους επαγγελματίες υγείας και προσφέροντας στις ελληνικές οικογένειες αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις για την καθημερινή ρινική φροντίδα.