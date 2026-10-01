ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολιτική
12:22 - 01 Οκτ 2026

Γ. Παπανδρέου: Καμπανάκι αφύπνισης από το Συμβούλιο της Ευρώπης για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ευθεία αναφορά στις πολύ σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα έκανε από το Στρασβούργο, ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής Αχαΐας, Γιώργος Α. Παπανδρέου.

Με αφορμή την ψήφιση της έκθεσης παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεως της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία, επισήμανε τα σοβαρά και αναπάντητα ερωτήματα σε σχέση με τις πολύκροτες υποθέσεις των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς και στις απευθείας αναθέσεις και στη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης.

Όπως υπογράμμισε, το ουσιαστικό μήνυμα της έκθεσης για την Ελλάδα είναι η ανάγκη για ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας για την αντιμετώπιση της αίσθησης ατιμωρησίας που βασίζεται στην πολιτική εξουσία. «Οι επόμενες εκλογές δεν πρέπει να αφορούν μόνο το ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα», σημείωσε αλλά «πρέπει να αφορούν κάτι βαθύτερο: Πώς θέλουμε να κυβερνάται η Ελλάδα. Πώς ασκείται η εξουσία. Πώς ελέγχεται».

Αναλυτικά η παρέμβαση του Γ. Παπανδρέου:

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα καλό νέο. Η Ελλάδα μόλις νίκησε τη Γερμανία στο ποδόσφαιρο -για πρώτη φορά στην ιστορία μας.

Μακάρι να μπορούσα να είμαι το ίδιο χαρούμενος και για την κατάσταση της χώρας μας.

Ναι, εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια, η Ελλάδα έχει μια σταθερή δημοκρατία. Ελεύθερες εκλογές. Ειρηνικές εναλλαγές κυβερνήσεων.

Και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ο ελληνικός λαός έκανε τεράστιες θυσίες για να σταθεί ξανά η χώρα μας στα πόδια της.

Όμως εκείνη η κρίση μάς δίδαξε κάτι βαθύτερο: δεν ήταν μόνο μια οικονομική κρίση. Ήταν και μια κρίση διακυβέρνησης -μια κρίση που ανέδειξε την έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης.

Γιατί δημοκρατία δεν είναι μόνο ποιος κερδίζει την εξουσία.

Δημοκρατία είναι πώς ασκείς την εξουσία. Ποιος σε ελέγχει. Και αν λογοδοτείς όταν την καταχράσαι.

Αυτό, για μένα, είναι το ουσιαστικό μήνυμα αυτής της έκθεσης.

Τέμπη. ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο διαφορετικές υποθέσεις, ένα θεμελιώδες ερώτημα:

Όταν μια έρευνα φτάνει μέχρι τους υπουργούς, φτάνει μέχρι εκεί και η λογοδοσία;

Η ίδια η έκθεση μιλά για μια «αίσθηση ατιμωρησίας που βασίζεται στην πολιτική εξουσία».

Έχουμε ανεξάρτητες αρχές. Αλλά η ανεξαρτησία δεν κρίνεται στα χαρτιά. Δοκιμάζεται όταν οι αρχές αυτές καλούνται να ελέγξουν την ίδια την εξουσία.

Στην υπόθεση Predator, πρόσωπα που συνδέονται με τις ιδιωτικές εταιρείες παρακολούθησης έχουν καταδικαστεί. Όμως τα θεμελιώδη ερωτήματα παραμένουν:

Ποιος το απέκτησε; Ποιος το χρησιμοποίησε; Ποιος γνώριζε; Ποιος λογοδοτεί;

Τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Κι όμως, αυτή η έκθεση εκφράζει ανησυχίες για τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης και για την ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων.

Και θα προσέθετα και κάτι ακόμη: δισεκατομμύρια ευρώ σε δημόσιες συμβάσεις έχουν ανατεθεί χωρίς διαγωνισμό. Και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Μπορεί όλα αυτά να μοιάζουν με διαφορετικές υποθέσεις.

Δεν είναι.

Αναδεικνύουν την ίδια θεσμική αδυναμία: όταν ο έλεγχος φτάνει σε εκείνους που ασκούν την εξουσία, το σύστημα μπλοκάρει.

Γι’ αυτό αυτή η έκθεση πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης.

Οι επόμενες εκλογές δεν πρέπει να αφορούν μόνο το ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα.

Πρέπει να αφορούν κάτι βαθύτερο:

Πώς θέλουμε να κυβερνάται η Ελλάδα.

Πώς ασκείται η εξουσία. Πώς ελέγχεται. Πώς εγγυόμαστε τη λογοδοσία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου.

Αρχές που, ναι, έρχονται από τους αρχαίους Έλληνες - όπως πολλοί μνημονεύσατε -και φτάνουν μέχρι εμάς σήμερα.

Γιατί, τελικά, αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η εμπιστοσύνη των πολιτών μας στη δημοκρατία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τέμπη, Predator, διαφθορά, μεταναστευτικό – Οι θεσμικές «πληγές» της Ελλάδας
Ειδήσεις

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τέμπη, Predator, διαφθορά, μεταναστευτικό – Οι θεσμικές «πληγές» της Ελλάδας

Μητσοτάκης - Παπανδρέου: «Σφαίρες» πάνω από το Καστελλόριζο
Ανεμοδείκτης

Μητσοτάκης - Παπανδρέου: «Σφαίρες» πάνω από το Καστελλόριζο

Συνάντηση Ν. Παπανδρέου και Σ. Αρναούτογλου με τον Αιγύπτιο πρέσβη για τη Μονή του Σινά
Πολιτική

Συνάντηση Ν. Παπανδρέου και Σ. Αρναούτογλου με τον Αιγύπτιο πρέσβη για τη Μονή του Σινά

Συμβούλιο της Ευρώπης: Ζητά από την Ελλάδα αυστηρά όρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους «κόμβους επιστροφής»
Πολιτική

Συμβούλιο της Ευρώπης: Ζητά από την Ελλάδα αυστηρά όρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους «κόμβους επιστροφής»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/10/2026 - 13:38

Λεκορνί: Περικοπές €43 δισ. στον προϋπολογισμό για το 2027 – Στόχος η μείωση του ελλείμματος στο 5%

Εμπορεύματα
01/10/2026 - 13:37

Ξανά στα $100 το Brent μετά την αναστολή των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από την Κίνα

Ειδήσεις
01/10/2026 - 13:17

Σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη: «Πνίγονται» Ηράκλειο και Ρέθυμνο – Αγωνία για κτηνοτρόφο που αγνοείται

Ειδήσεις
01/10/2026 - 13:03

Πορτογαλία: Αντίθετη πορεία από την Ισπανία στο στεγαστικό - Η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο που επιταχύνει τις εξώσεις

Αναλύσεις
01/10/2026 - 12:55

Deutsche Bank για ΧΑ: Ξεχώρισε στις διεθνείς αγορές το γ’ τρίμηνο – Άνοδος 12,2%

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 12:50

O Αλκιβιάδης Σιαράβας νέος Chief Marketing Officer της ΣΟΛ Crowe

Πολιτική
01/10/2026 - 12:42

Μιχαηλίδου: Μέσα στον Οκτώβριο η προκαταβολή 50% για το «Ανακαινίζω» – Έρχεται το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Ειδήσεις
01/10/2026 - 12:30

Τουρκία: Επανέρχεται για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου – «Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας»

Υγεία
01/10/2026 - 12:29

AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου: Η Έλενα Αρμελίδου στη θέση της Corporate Affairs Director

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
01/10/2026 - 12:27

Το Stérimar επανασυστήνεται στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

Ειδήσεις
01/10/2026 - 12:26

Δημογραφικό: Στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο ο αριθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα το 2025

Πολιτική
01/10/2026 - 12:22

Γ. Παπανδρέου: Καμπανάκι αφύπνισης από το Συμβούλιο της Ευρώπης για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα

Ανεμοδείκτης
01/10/2026 - 12:17

Τα εύσημα για τα μέτρα της κυβέρνησης στο… ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
01/10/2026 - 12:13

Χρηματιστήριο: Απότομη διακοπή στο... πάρτι με ισχυρό profit taking

Εργασιακά
01/10/2026 - 12:10

Κεραμέως: Επεκτείνεται και ενισχύεται με 5.000 πρόσθετες θέσεις το πρόγραμμα απασχόλησης άνεργων γυναικών

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 12:09

Μπρατάκος: Νέες προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας Ελλάδας – Δομινικανής Δημοκρατίας

Πολιτική
01/10/2026 - 12:00

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ θέτει την ατζέντα και κατακτά την πολιτική ηγεμονία και η ΝΔ αναγκάζεται να ακολουθεί

Περιβάλλον
01/10/2026 - 11:56

Reuters: Ξηρασία και υπεράρδευση έχουν συρρικνώσει τη λίμνη Κορώνεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
01/10/2026 - 11:55

S&P Global: Στις 54 μονάδες η ελληνική μεταποίηση – Ισχυρή άνοδος παραγγελιών και παραγωγής

Πολιτική
01/10/2026 - 11:38

Θεοδωρικάκος: Όσοι μετέχουμε στο δημόσιο βίο πρέπει να υπηρετούμε τον πολίτη με σεμνότητα

Ειδήσεις
01/10/2026 - 11:35

Παρέμβαση ΕΣΑμεΑ: Άτομα με αναπηρία εργάζονται και πληρώνουν εισφορές αλλά δεν αξιοποιείται ο ασφαλιστικός τους χρόνος

Ειδήσεις
01/10/2026 - 11:28

Τραμπ: Παραμένει στο τραπέζι η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ

Ειδήσεις
01/10/2026 - 11:27

Τραμπ: Οι ΗΠΑ αποκλείουν Βρετανία, Γαλλία και Βαλτικές χώρες από συνομιλίες στο ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
01/10/2026 - 11:11

Ηράκλειο: Ακινητοποιήθηκε πλοίο με 777 επιβάτες λόγω προβλήματος κατά τον απόπλου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/10/2026 - 11:10

Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens: Το μεγαλύτερο motorsport event της χρονιάς έρχεται 3/10 στο ΟΑΚΑ

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 11:02

«Κόκκινο» ποδαρικό για τις ευρωαγορές με φόντο τη στασιμότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οικονομία
01/10/2026 - 10:59

Ρεύμα: Έως και 20% αύξηση στα τιμολόγια ανακοινώνουν οι πάροχοι

Εργασιακά
01/10/2026 - 10:59

ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Τεχνολογία
01/10/2026 - 10:41

Ποιος θα εμπιστεύεται τη δημοσιογραφία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης;

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 10:35

ΕΣΠ για 120 δόσεις: Τέσσερις προτάσεις βελτίωσης πριν από τη νομοθέτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ