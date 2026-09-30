Τουρκία: Μπλοκάρεται το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό T24 με την κατηγορία της «προπαγάνδας ΛΟΑΤΚΙ+»

Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης διέταξε την απαγόρευση πρόσβασης στην ιστοσελίδα και στους λογαριασμούς του ανεξάρτητου τουρκικού ειδησεογραφικού μέσου T24, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι το τελευταίο έτος δημοσίευσε 118 περιεχόμενα που συνιστούν «προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ+».

Η απόφαση ελήφθη από το 1ο Ποινικό Δικαστήριο Ειρήνης της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο της έρευνας «Ailem Güvende» («Η οικογένειά μου είναι ασφαλής»), την οποία διεξάγει η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης. Το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι η απόφαση διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας για την εφαρμογή της.

Το Reuters αναφέρει ότι η τουρκική Δικαιοσύνη διέταξε το μπλοκάρισμα τόσο της ιστοσελίδας όσο και των λογαριασμών του T24 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μέτρο εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες εναντίον οργανώσεων και προσώπων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

T24: Δεν πρόκειται για ιστοσελίδα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Το T24 ιδρύθηκε το 2009 από τον δημοσιογράφο Ντογάν Ακίν και αυτοπροσδιορίζεται ως ανεξάρτητη διαδικτυακή εφημερίδα. Καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων, από την πολιτική και την οικονομία έως τη διπλωματία, την κοινωνία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην ανακοίνωσή του για την απόφαση, το ίδιο το T24 ανέφερε ότι είχε πληροφορηθεί την απόφαση από δημοσιεύματα και από ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Δικαιοσύνης, χωρίς να έχει λάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή επίσημη κοινοποίηση. Η ιστοσελίδα παρέμενε προσβάσιμη και το μέσο ανέφερε ότι δεν γνώριζε ακόμη εάν η απόφαση αφορούσε το σύνολο του περιεχομένου του και των λογαριασμών του.

Ευρύτερη επιχείρηση «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής»

Η υπόθεση του T24 αποτελεί το νεότερο επεισόδιο της μεγάλης επιχείρησης «Ailem Güvende», που ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου και έχει οδηγήσει σε έρευνες, συλλήψεις, εφόδους σε οργανώσεις και περιορισμούς πρόσβασης σε ιστοτόπους και λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης.

Το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε στις 13 Σεπτεμβρίου ότι είχαν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες σε βάρος 162 υπόπτων, εννέα οργανώσεων και 13 επιχειρήσεων, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε 15 επαρχίες. Οι αρχές ανέφεραν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πορνεία, «αισχρότητα» και κατοχή ή χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά έως τις 17 Σεπτεμβρίου, 116 άνθρωποι είχαν συλληφθεί και 82 είχαν προφυλακιστεί, μεταξύ των οποίων ακτιβιστές και πρόσωπα που συνδέονται με οργανώσεις ΛΟΑΤΚΙ+. Παράλληλα, 125 άνθρωποι είχαν συλληφθεί σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη.

Οι τουρκικές αρχές παρουσιάζουν την επιχείρηση ως μέτρο προστασίας των παιδιών, της οικογένειας και της κοινωνικής τάξης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ έχει συνδέσει την επιχείρηση με το κυβερνητικό σχέδιο «Δεκαετία Οικογένειας και Πληθυσμού 2026-2035».

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν ήδη επιβληθεί περιορισμοί πρόσβασης σε ιστοτόπους και λογαριασμούς οργανώσεων και ακτιβιστών. Μεταξύ άλλων, είχαν μπλοκαριστεί λογαριασμοί της Kaos GL, της Velvele και άλλων οργανώσεων και προσώπων που δραστηριοποιούνται στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+.