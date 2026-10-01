ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
AstraZeneca Ελλάδας &amp; Κύπρου: Η Έλενα Αρμελίδου στη θέση της Corporate Affairs Director
Υγεία
12:29 - 01 Οκτ 2026

AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου: Η Έλενα Αρμελίδου στη θέση της Corporate Affairs Director

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Έλενα Αρμελίδου εντάσσεται στη διοικητική ομάδα της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, αναλαμβάνοντας τη θέση της Corporate Affairs Director από την 1η Οκτωβρίου 2026.

Η Έλενα Αρμελίδου διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο του φαρμάκου. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, έχει αναλάβει ανώτερες θέσεις στους τομείς των Corporate Affairs, Market Access και Public Policy στις φαρμακευτικές εταιρείες Sandoz, Βluebird bio, Takeda, Sanofi και Pfizer.

Είναι κάτοχος MSc in Health Economics, Policy and Management από το London School of Economics and Political Science (LSE), MBA από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και Πτυχίο Φαρμακευτικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στον νέο της ρόλο, η Έλενα θα έχει την ευθύνη για τη στρατηγική, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των θεσμικών σχέσεων της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, την εταιρική επικοινωνία και την περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής φήμης. Παράλληλα, θα έχει την ευθύνη για την εσωτερική επικοινωνία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας, που βασίζεται στη συνεργασία, τη συμπερίληψη και την κοινή δέσμευση των ανθρώπων της AstraZeneca.

Ο Σταύρος Ντογιάκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε την Έλενα Αρμελίδου στην AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου. Η βαθιά γνώση της στους τομείς των Public Affairs και Health Policy, η εμπειρία της στην ανάπτυξη λύσεων που ενισχύουν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και η στρατηγική της προσέγγιση θα συμβάλουν σημαντικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας και της φωνής της AstraZeneca στον διάλογο για την υγεία. Στην AstraZeneca παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία, στον ουσιαστικό διάλογο και στη δημιουργία αξίας για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας. Είμαι βέβαιος ότι η Έλενα θα συνεργαστεί αποτελεσματικά με τους συναδέλφους μας και με όλους τους φορείς του συστήματος υγείας, συμβάλλοντας στην προώθηση των προτεραιοτήτων μας και στη βελτίωση της έγκαιρης πρόσβασης των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες που χρειάζονται σε ένα βιώσιμο οικοσύστημα υγείας. Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά τη Γιώτα Κοτσεκίδου για την πολύτιμη συνεισφορά της στην AstraZeneca τα τελευταία 13 χρόνια. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και αφοσίωση, συνέβαλε ουσιαστικά στην πρόοδο της εταιρείας από διάφορες θέσεις ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια, η συμβολή της υπήρξε καθοριστική για την ενίσχυση της εταιρικής φήμης και τη διαμόρφωση ουσιαστικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών, με θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας. Παράλληλα, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας κινητοποιημένης, δυναμικής και ικανής ομάδας στο Corporate Affairs, με ισχυρό πνεύμα συνεργασίας και προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής της».

Με αφορμή την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, η Έλενα Αρμελίδου δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που εντάσσομαι στην οικογένεια της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, μιας εταιρείας που ηγείται στη βιοφαρμακευτική καινοτομία παγκοσμίως. Παράλληλα, αποτελεί για εμένα σημαντική ευθύνη να διαδεχθώ τη Γιώτα Κοτσεκίδου, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο, την ικανή ομάδα και την πολύτιμη παρακαταθήκη της. Σε μια εποχή προκλήσεων αλλά και μεγάλων ευκαιριών για την υγεία, ο ουσιαστικός διάλογος με όλους τους θεσμικούς φορείς είναι προτεραιότητα. Δεσμεύομαι να συνεχίσω αυτή την επιτυχημένη πορεία, εργαζόμενη για τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών που γεφυρώνουν την επιστημονική πρόοδο με την κοινωνία και διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς θα έχουν άμεση και ισότιμη πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες που χρειάζονται, μέσα σε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Ο Σταύρος Ντογιάκος αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας &amp; Κύπρου
Επιχειρήσεις

Ο Σταύρος Ντογιάκος αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου

AstraZeneca: Συμφωνία με Τραμπ για μείωση τιμών στις ΗΠΑ
Επιχειρήσεις

AstraZeneca: Συμφωνία με Τραμπ για μείωση τιμών στις ΗΠΑ

AstraZeneca: Προσφέρει φάρμακα για διαβήτη και άσθμα με έκπτωση έως 70% στις ΗΠΑ
Επιχειρήσεις

AstraZeneca: Προσφέρει φάρμακα για διαβήτη και άσθμα με έκπτωση έως 70% στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/10/2026 - 15:02

Μητσοτάκης στο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι: Έως 160 δωρεάν ωφελούμενοι την ημέρα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
01/10/2026 - 15:00

MEGA BROKERS: Με εξαγορά της Deal Insurance ενισχύει την παρουσία της στην Κρήτη

Οικονομία
01/10/2026 - 14:57

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δάνεια σχεδόν €13 δισ. προς 46.000 επιχειρήσεις - Το 77% σε ΜμΕ

Ειδήσεις
01/10/2026 - 14:54

Μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία - Πάνω από 600 συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες

Πολιτική
01/10/2026 - 14:53

Απάντηση Μαρινάκη στην Τουρκία για το καλώδιο: Δεν τίθεται θέμα άδειας – Το έργο θα προχωρήσει κανονικά

Πολιτική
01/10/2026 - 14:36

Τσουκαλάς: Οι 120 δόσεις που έφερε η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες της αγοράς

Πολιτική
01/10/2026 - 14:32

Δένδιας από Κύπρο: Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί

Ειδήσεις
01/10/2026 - 14:25

Δήλωση στήριξης Μπέρναμ στους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι: «Θα ανησυχούσα πολύ αν έφευγαν»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/10/2026 - 14:23

Το MG4 Urban στην Ελλάδα

Οικονομία
01/10/2026 - 14:18

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση

Ομόλογα
01/10/2026 - 14:14

Οι αποδόσεις των παγκόσμιων κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών δεκαετιών

Νομίσματα
01/10/2026 - 14:12

Bitcoin: Έντονες διακυμάνσεις μετά τα στοιχεία PCE – Προσπάθεια σταθεροποίησης στα €84.000

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/10/2026 - 14:02

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Θετική εξέλιξη η παράταση για τα Ψηφιακά Παραστατικά Διακίνησης

Οικονομία
01/10/2026 - 13:56

ΤτΕ: Στο 4,79% τα τραπεζικά επιτόκια των δανείων τον Αύγουστο

Ναυτιλία
01/10/2026 - 13:56

Καθέλκυση του MSC World Atlantic

Ειδήσεις
01/10/2026 - 13:54

Σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη: «Πνίγονται» Ηράκλειο και Ρέθυμνο – Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
01/10/2026 - 13:51

Ο ΣΒΣΕ συνυπογράφει την Κοινή Δήλωση «Made in Europe» και ζητά δίκαιο ανταγωνισμό

Ειδήσεις
01/10/2026 - 13:38

Λεκορνί: Περικοπές €43 δισ. στον προϋπολογισμό για το 2027 – Στόχος η μείωση του ελλείμματος στο 5%

Εμπορεύματα
01/10/2026 - 13:37

Ξανά στα $100 το Brent μετά την αναστολή των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από την Κίνα

Ειδήσεις
01/10/2026 - 13:03

Πορτογαλία: Αντίθετη πορεία από την Ισπανία στο στεγαστικό - Η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο που επιταχύνει τις εξώσεις

Αναλύσεις
01/10/2026 - 12:55

Deutsche Bank για ΧΑ: Ξεχώρισε στις διεθνείς αγορές το γ’ τρίμηνο – Άνοδος 12,2%

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 12:50

O Αλκιβιάδης Σιαράβας νέος Chief Marketing Officer της ΣΟΛ Crowe

Πολιτική
01/10/2026 - 12:42

Μιχαηλίδου: Μέσα στον Οκτώβριο η προκαταβολή 50% για το «Ανακαινίζω» – Έρχεται το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Ειδήσεις
01/10/2026 - 12:30

Τουρκία: Επανέρχεται για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου – «Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας»

Υγεία
01/10/2026 - 12:29

AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου: Η Έλενα Αρμελίδου στη θέση της Corporate Affairs Director

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
01/10/2026 - 12:27

Το Stérimar επανασυστήνεται στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

Ειδήσεις
01/10/2026 - 12:26

Δημογραφικό: Στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο ο αριθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα το 2025

Πολιτική
01/10/2026 - 12:22

Γ. Παπανδρέου: Καμπανάκι αφύπνισης από το Συμβούλιο της Ευρώπης για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα

Ανεμοδείκτης
01/10/2026 - 12:17

Τα εύσημα για τα μέτρα της κυβέρνησης στο… ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
01/10/2026 - 12:13

Χρηματιστήριο: Απότομη διακοπή στο... πάρτι με ισχυρό profit taking

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ