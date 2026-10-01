Τα εύσημα για τα μέτρα της κυβέρνησης στο… ΠΑΣΟΚ

Οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης από τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη (30/9) είναι ένα από τα στοιχήματα της κυβέρνησης, εν όψει ενός δύσκολου χειμώνα και με τις εκλογές στον όχι και τόσο μακρινό ορίζοντα.

Η ζωή θα δείξει αν τα μέτρα τελικά θα είναι ουσιαστικά και θα αποδώσουν, αν θα εκτιμηθούν δεόντως από τους πολίτες και αν, εφόσον αυτά συμβούν, θα έχουν αντίκτυπο και στην κάλπη.

Αυτό πάντως που έχει πολιτική σημασία είναι ένα: οι ανακοινώσεις για τις επεκτάσεις των ρυθμίσεων οφειλών έως και τις 120 δόσεις και το αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers και την διαχείριση των κόκκινων δανείων, είναι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες ορθώς υιοθετεί η κυβέρνηση. Είναι ένα δείγμα για το πώς μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά η πολιτική σχέση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης και αυτό μόνο ενθαρρυντικό μπορεί να είναι για το μέλλον. Αρκεί να το αξιοποιήσουν όλες οι πλευρές όσο και όπως πρέπει…