Διπλωματική «εμπλοκή» στη Λιβύη: Υποβαθμίζει το γεγονός ο Μπρούνερ – Πρωτοφανές περιστατικό το χαρακτηρίζει ο Μαρινάκης

Στην πρώτη του αντίδραση μετά την επιστροφή του από τη Λιβύη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ υποβαθμίζει το γεγονός αναφέροντας απλά «ότι οι συζητήσεις στη Βεγγάζη δεν πραγματοποιήθηκαν». Από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου κάνει λόγο για «πρωτοφανές περιστατικό».

Τις βάσεις για ευρύτερη συνεργασία με την κυβέρνηση της Τρίπολης έθεσε η πρόσφατη ευρωπαϊκή αποστολή στη Λιβύη, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ,

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο οποίος συμμετείχε στην αποστολή μαζί με τους υπουργούς μετανάστευσης της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας, υπογράμμισε ότι στην Τρίπολη πραγματοποιήθηκαν σε βάθος συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό της Λιβύης Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά και μέλη της κυβέρνησής του. Βασικό θέμα των συνομιλιών ήταν η διαχείριση της μετανάστευσης και η καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών.

Ωστόσο, ένταση προκλήθηκε από την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης, καθώς η κυβέρνηση της Βεγγάζης χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή αποστολή «ανεπιθύμητη» με αποτέλεσμα να ματαιωθούν οι προγραμματισμένες συναντήσεις εκεί. Ο ίδιος περιορίστηκε να σχολιάσει την εξέλιξη λέγοντας απλώς ότι «οι συναντήσεις στη Βεγγάζη τελικά δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την απόφαση του Χαφτάρ.

Η ανάρτηση Μπρούνερ

Πιο αναλυτικά, με ανάρτηση του στο Χ ο Μάγκνους Μπρούνερ αναφέρει: «Μόλις ολοκληρώσαμε την αποστολή μας στη Λιβύη, μαζί με τους υπουργούς που είναι υπεύθυνοι για τη μετανάστευση από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα. Στην Τρίπολη, πραγματοποιήσαμε εις βάθος συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό Ντμπεϊμπά, τον Υπουργό Εξωτερικών Αλ-Μπαούρ, τον Υπουργό Εσωτερικών Τραμπέλσι και τον Υπουργό Εργασίας Αλ-Αμπέντ. Συζητήσαμε τις κοινές προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης και επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών. Η αποστολή αυτή έθεσε τα θεμέλια για ευρύτερη συνεργασία. Οι συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Βεγγάζη τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν».

We just concluded our mission to Libya together with the Ministers responsible for migration from Greece, Italy and Malta.



In Tripoli, we held in-depth discussions with Prime Minister Dbeibeh, Foreign Minister Al-Baour, Interior Minister Trabelsi, and Labour Minister Al-Abed. We… pic.twitter.com/NxYowK6tLt — Magnus Brunner (@magnusbrunner) July 8, 2025

Μαρινάκης: Πρωτοφανές περιστατικό - Εξετάζουμε όλο και πιο αυστηρά και αποδοτικά μέτρα

Την θέση της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με το διπλωματικό επεισόδιο εξέφρασε με δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο Action 24. O κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «πρωτοφανές» το περιστατικό στη Λιβύη και πρόσθεσε ότι «τα περιθώρια έχουν στενέψει». Επιπλέον, ανέφερε ότι η Αθήνα εξετάζει πιο αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα, τα οποία θα συζητηθούν σε συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Θάνο Πλεύρη την Τετάρτη (9/7).

Οι ροές είναι πάρα πολλές, από τον Ιανουάριο ξεπερνούν τις 7.000 στην Κρήτη, υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τα κλειστά κέντρα κράτησης».

Χατζηδάκης για Λιβύη: Δεν ήταν θετική στάση – Δεν μπορεί να αγνοήσει την ΕΕ

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο ΕΡΤNews τόνισε: «Δεν ήταν θετική στάση. Να καταλάβει η Λιβύη ότι δεν γίνεται να αγνοήσει τον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης να καταλάβει ξεκάθαρα ότι ο δρόμος για την όποια οικονομική στήριξη περνάει και από την Αθήνα».