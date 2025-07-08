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ΔΥΠΑ: Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας - Χρηματοδότηση €14.800 για περιοχές εκτός Αττικής
Εργασιακά
23:10 - 08 Ιουλ 2025

ΔΥΠΑ: Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας - Χρηματοδότηση €14.800 για περιοχές εκτός Αττικής

Reporter.gr Newsroom
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Εγκρίθηκαν 556 νέα επιχειρηματικά σχέδια για ανέργους, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης επιχειρηματικότητας του Γ κύκλου.

Στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου του προγράμματος στήριξης επιχειρηματικότητας, εγκρίθηκαν 556 νέα επιχειρηματικά σχέδια ανέργων, τα οποία θα λάβουν επιδότηση 14.800 ευρώ σε επιλεγμένες περιοχές και δήμους της χώρας.

Κατανομή των εγκρίσεων ανά περιοχή

Αναλυτικά, οι κατανομές των εγκεκριμένων προτάσεων είναι οι εξής:

Π.Ε. Καστοριάς: 124

Π.Ε. Αχαΐας: 225

Π.Ε. Ρόδου: 54

Π.Ε. Σερρών: 124

Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας: 29

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την ένταξή τους στο πρόγραμμα μέσω των προσωπικών τους κωδικών στο σύστημα eServices της ΔΥΠΑ.

Επιδότηση και δόσεις

Η επιχορήγηση των 14.800 ευρώ κατανέμεται σε τρεις δόσεις εντός ενός έτους από την έναρξη της δραστηριότητας:

Πρώτη δόση: 4.000 ευρώ (με την έναρξη)

Δεύτερη δόση: 5.400 ευρώ (μετά το πρώτο εξάμηνο)

Τρίτη δόση: 5.400 ευρώ (μετά το δεύτερο εξάμηνο)

Γ΄ κύκλος και στόχοι του προγράμματος

Ο Γ΄ κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου και έχει προκαλέσει υψηλό ενδιαφέρον από ανέργους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το πρόγραμμα ενισχύει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα για ανέργους ηλικίας 18-60 ετών, με στόχο την υποστήριξη επιχειρηματικών προσπαθειών σε περιοχές όπως η Καστοριά, η Αχαΐα, η Ρόδος, οι Σέρρες και οι δήμοι Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, με επισυναπτόμενα επιχειρηματικά σχέδια, υποβάλλονται στην πλατφόρμα gov.gr – Υποβολή αιτήσεων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια από τη ΔΥΠΑ.

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