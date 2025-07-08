Wall Street: Μεικτά πρόσημα και μεταβλητότητα μετά τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ για τους δασμούς

Οι επενδυτές δυσκολεύτηκαν να παρακολουθήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα του Τραμπ για το εμπόριο με αποτέλεσμα το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να παρουσιάσει έντονη μεταβλητότητα στην συνεδρίαση της Τρίτης 8/7.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 υποχώρησε κατά 0,07%, κλείνοντας στις 6.225,52 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,03%, κλείνοντας στις 20.418,46 μονάδες. Ο Dow Jones σημείωσε πτώση κατά 165,60 μονάδες ή 0,37%, κλείνοντας στις 44.240,76 μονάδες.

Οι επενδυτές δυσκολεύτηκαν να παρακολουθήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα του Τραμπ για το εμπόριο. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ μετέφερε την προθεσμία επιβολής των δασμών από τις 9 Ιουλίου στην 1η Αυγούστου. Αργότερα, όμως, την ίδια μέρα, δήλωσε ότι η νέα ημερομηνία «δεν είναι 100% οριστική».

Ωστόσο, την Τρίτη, ο πρόεδρος ανάρτησε στο Truth Social ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ή παρατάσεις στην ημερομηνία της 1ης Αυγούστου. Την ίδια ημέρα, ανακοίνωσε και την επιβολή υψηλού δασμού 50% στις εισαγωγές χαλκού.

Η συνεδρίαση της Τρίτης ακολούθησε τη μεγάλη πτώση της Δευτέρας, όταν ο Dow υποχώρησε πάνω από 400 μονάδες, μετά την επιβολή δασμών 25% από τον Τραμπ σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία. Συνολικά, ο Τραμπ επέβαλε νέους δασμούς σε τουλάχιστον 14 χώρες τη Δευτέρα.

Οι επενδυτές αναμένουν περισσότερη σαφήνεια, με αρκετούς να εκτιμούν ότι οι τελικοί δασμοί δεν θα είναι τόσο αυστηροί όσο αρχικά προανήγγειλε ο Τραμπ.

«Αυτό που είδαμε από τον Απρίλιο και μετά είναι οι αγορές να ξεπερνούν την ιδέα ότι οι δασμοί θα έχουν ιδιαίτερα επιζήμιο αντίκτυπο στην ανάπτυξη, τα κέρδη, τον πληθωρισμό κ.λπ.», δήλωσε ο Μπιλ Μερτζ, επικεφαλής έρευνας κεφαλαιαγορών της U.S. Bank Wealth Management. «Το επενδυτικό κλίμα έχει αλλάξει δραματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχει γίνει πιο αισιόδοξο, όπως φαίνεται από τη διαμόρφωση των τιμών στις μετοχές και το γεγονός ότι είμαστε κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε πολλούς δείκτες».

Στα θετικά, η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε κατά 1%, πλησιάζοντας κεφαλαιοποίηση 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, οι τραπεζικές μετοχές επιβάρυναν την αγορά, καθώς η HSBC υιοθέτησε «πιο επιφυλακτική στάση» απέναντι στις μεγάλες τράπεζες.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των JPMorgan και Bank of America υποχώρησαν κατά 3%, ενώ η Goldman Sachs κατέγραψε απώλειες σχεδόν 2%.

Μικρή άνοδος για το πετρέλαιο

Μικρή άνοδο σημείωσαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στο κλίμα παγκόσμιας ανησυχίαςς για τον πιθανό αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών.

Σε αυτό το κλίμα, το συμβόλαιο αργού WTI παραδόσεως κέρδισε 0,34% στα 68,16 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο Brent ενισχύθηκε κατά 0,56% στα 69,96 δολάρια ανά βαρέλι.