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Κένυα - Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις: Τουλάχιστον 31 νεκροί
Ειδήσεις
23:45 - 08 Ιουλ 2025

Κένυα - Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις: Τουλάχιστον 31 νεκροί

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από τις επεισοδιακές διαδηλώσεις που σημειώθηκαν σε όλη την Κένυα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (KNCHR).

Η επιτροπή ανέφερε επίσης ότι 107 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 532 συνελήφθησαν. «Η KNCHR καταδικάζει απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητά την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους από όπου κι αν προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας» αναφέρει στην ανακοίνωση της.

Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν έκρυψε τον έντονο προβληματισμό της, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου δεν πρέπει να καταφεύγουν σε θανατηφόρα βία (…) παρά μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για την προστασία ζωών από άμεση απειλή».

Τους τελευταίους μήνες, η Κένυα συγκλονίζεται από επεισοδιακές διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2024 λόγω του αμφιλεγόμενου προϋπολογισμού της κυβέρνησης Ρούτο. Το κύμα διαμαρτυρίας έχει διογκωθεί, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν τη διαφθορά, τις εξαφανίσεις και την αστυνομική βία επί της προεδρίας του Ουίλιαμ Ρούτο.

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