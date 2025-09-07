OPEC+: Επιστροφή στην αγορά με στοχευμένες αυξήσεις παρά τον φόβο υπερπροσφοράς

Ο OPEC+ συμφώνησε να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή πετρελαίου τον Οκτώβριο, καθώς η ηγέτιδα χώρα, η Σαουδική Αραβία, επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, μειώνοντας ωστόσο τον ρυθμό αύξησης σε σχέση με προηγούμενους μήνες, λόγω της αναμενόμενης εξασθένισης της παγκόσμιας ζήτησης.

Ο OPEC+ έχει αρχίσει να αυξάνει την παραγωγή από τον Απρίλιο, έπειτα από χρόνια περικοπών με στόχο τη στήριξη της αγοράς πετρελαίου. Ωστόσο, η απόφαση της Κυριακής για περαιτέρω αύξηση της παραγωγής προκάλεσε έκπληξη, ενόψει μιας πιθανής υπερπροσφοράς πετρελαίου κατά τους χειμερινούς μήνες στο βόρειο ημισφαίριο, σύμφωνα με το CNBC.

Οκτώ μέλη του OPEC+ συμφώνησαν, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης την Κυριακή, να αυξήσουν την παραγωγή από τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση — ποσότητα σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με τις αυξήσεις των προηγούμενων μηνών: περίπου 555.000 βαρέλια την ημέρα για τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο, και 411.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούλιο και τον Ιούνιο.

Η συμφωνία της Κυριακής σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της σταδιακής άρσης ενός δεύτερου κύματος περικοπών — περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από οκτώ χώρες — περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η ομάδα έχει ήδη άρει πλήρως το πρώτο κύμα περικοπών, ύψους 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από τον Απρίλιο, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης.

«Τα βαρέλια μπορεί να είναι λίγα, αλλά το μήνυμα είναι μεγάλο», δήλωσε ο Jorge Leon, αναλυτής της Rystad και πρώην αξιωματούχος του OPEC. «Η αύξηση έχει λιγότερο να κάνει με τις ποσότητες και περισσότερο με το μήνυμα – ο OPEC+ δίνει προτεραιότητα στο μερίδιο αγοράς, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται τον κίνδυνο πτώσης των τιμών.»

Ο OPEC+, που αποτελείται από τα μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) μαζί με τη Ρωσία και άλλους συμμάχους, βρήκε εύκολη την αύξηση της παραγωγής όταν η ζήτηση αυξανόταν το καλοκαίρι. Η πραγματική δοκιμασία, όμως, θα έρθει το τέταρτο τρίμηνο, με την αναμενόμενη επιβράδυνση της ζήτησης, όπως επισημαίνει ο Leon.

Ο OPEC+ δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να επιταχύνει, να παγώσει ή να αντιστρέψει τις αυξήσεις σε μελλοντικές συνεδριάσεις. Η επόμενη συνάντηση των οκτώ χωρών προγραμματίστηκε για τις 5 Οκτωβρίου.

Νέες ικανότητες παραγωγής

Η αύξηση της παραγωγής του OPEC φέτος έρχεται επίσης καθώς η Σαουδική Αραβία έχει επιδιώξει να τιμωρήσει άλλα μέλη, όπως το Καζακστάν, για την υπερπαραγωγή, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αυξήσει την παραγωγική τους ικανότητα και ζητούν υψηλότερους στόχους.

Νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε ασκήσει πιέσεις στην ομάδα να αυξήσει την παραγωγή, προσπαθώντας να τηρήσει την προεκλογική του υπόσχεση για μείωση των τιμών βενζίνης στις ΗΠΑ.

Οι αυξήσεις στην παραγωγή έχουν οδηγήσει σε πτώση των τιμών πετρελαίου κατά περίπου 15% μέχρι στιγμής φέτος, μειώνοντας σημαντικά τα κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών — τα χαμηλότερα από την εποχή της πανδημίας — και οδηγώντας σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις.

Οι τιμές του πετρελαίου, ωστόσο, δεν έχουν καταρρεύσει. Παραμένουν γύρω στα $65 το βαρέλι, ενισχυμένες από τις δυτικές κυρώσεις στη Ρωσία και το Ιράν. Αυτό έχει ενθαρρύνει τον OPEC+ να συνεχίσει την αύξηση της παραγωγής.

Οι αυξήσεις του OPEC+ δεν έχουν φτάσει τα υποσχεθέντα επίπεδα, καθώς τα περισσότερα μέλη αντλούν ήδη κοντά στη μέγιστη παραγωγική τους ικανότητα.

Ως αποτέλεσμα, μόνο η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν περισσότερα βαρέλια στην αγορά, όπως επιβεβαιώνουν αναλυτές και διαθέσιμα δεδομένα.

Πριν τη συμφωνία της Κυριακής, ο OPEC+ είχε δύο επίπεδα περικοπών – την περικοπή 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών από τα οκτώ μέλη, και άλλη μία περικοπή 2 εκατομμυρίων βαρελιών από ολόκληρη την ομάδα, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του 2026.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (5/9), τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν κατά $1,49 ή 2,22%, κλείνοντας στα $65,50 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) έπεσε κατά $1,61 ή 2,54%, στα $61,87.