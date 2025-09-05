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Η ανησυχία για ύφεση «έριξε» τη Wall Street – Τα σενάρια για μείωση επιτοκίων ενισχύονται
Χρηματιστήρια
23:40 - 05 Σεπ 2025

Η ανησυχία για ύφεση «έριξε» τη Wall Street – Τα σενάρια για μείωση επιτοκίων ενισχύονται

Reporter.gr Newsroom
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Στο «κόκκινο» βρέθηκε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Παρασκευή (5/9), καθώς η έκθεση για την αγορά εργασία των ΗΠΑ ήταν ασθενέστερη από το αναμενόμενο, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομίας  

Παρότι στην έναρξη της συνεδρίασης, η ενίσχυση των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed είχε αποτυπωθεί στο ταμπλό και οι δείκτες είχαν παρουσιάσει οριακή άνοδο, τελικά η ανησυχία επικράτησε, με αποτέλεσμα ο S&P 500 να κλείσει με πτώση 0,32% στις 6.481,50 μονάδες, ο Nasdaq να υποχωρήσει κατά 0,03% στις 21.700,39 μονάδες και ο Dow Jones να τερματίσει με απώλειες 220,43 μονάδων ή 0,48%, στις 45.400,86 μονάδες.

Και οι τρεις βασικοί δείκτες είχαν φτάσει σε νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση. Στις κορυφές τους, ο ευρύς δείκτης της αγοράς, ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq και ο Dow κατέγραφαν άνοδο περίπου 0,5%, 0,8% και 0,3%, αντίστοιχα.

Η οικονομία προσέθεσε μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκε σήμερα. Ο αριθμός αυτός ήταν χαμηλότερος από τις 75.000 θέσεις που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε επίσης στο 4,3%, όπως αναμενόταν.

Η έκθεση αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες για τουλάχιστον μία μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed στη συνεδρίασή της αργότερα αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch, οι επενδυτές τιμολογούν και το ενδεχόμενο μιας μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

«Οι πιο αργοί ρυθμοί αύξησης των θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με την αύξηση του ποσοστού ανεργίας και τη συγκρατημένη αύξηση των μισθών, ενισχύουν την άποψη ότι η θετική πορεία της αγοράς εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά», δήλωσε ο Jamie Cox, διαχειριστικός εταίρος στην Harris Financial Group. «Αυτά τα στοιχεία για την απασχόληση δίνουν στη Fed όλους τους λόγους που χρειάζεται για να επανεκτιμήσει τους κινδύνους και να μειώσει τα επιτόκια σε δύο εβδομάδες».

Οι επενδυτές προσήλθαν στην ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση του Αυγούστου με τις μετοχές να έχουν αγγίξει νέα ιστορικά υψηλά. Ποντάρουν στο ότι οι μειώσεις επιτοκίων θα αναζωογονήσουν μια οικονομία που επιβραδύνεται αλλά δεν δείχνει σημάδια άμεσου κινδύνου ύφεσης. Ωστόσο, τα τελευταία αυτά στοιχεία για την απασχόληση – με τη στατιστική αναθεώρηση του Ιουνίου να δείχνει την πρώτη απώλεια θέσεων εργασίας από την πανδημία – ενδέχεται να αρχίσουν να εγείρουν ανησυχίες για ύφεση.

Παρά τις σημερινές απώλειες, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν εβδομαδιαία κέρδη, αυξάνοντας κατά 0,33% και 1,14% αντίστοιχα. Ο Dow, ωστόσο, κατέγραψε απώλειες κατά την εβδομάδα, με πτώση 0,32%.

Οι μετοχές των JPMorgan και Wells Fargo υποχώρησαν, καθώς ενισχύθηκαν οι φόβοι ότι η επιβράδυνση της οικονομίας μπορεί να πλήξει την πιστωτική επέκταση. Στον βιομηχανικό κλάδο, οι μετοχές των Boeing και GE Aerospace δέχθηκαν πιέσεις, καθώς μια προβληματική οικονομία ενδέχεται να περιορίσει την αύξηση των παραγγελιών.

Ωστόσο, η Broadcom ξεχώρισε θετικά, καθώς η μετοχή της εκτινάχθηκε κατά 9,4% μετά τα αποτελέσματα τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street. Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν κατά 2,7%, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα της Broadcom ενδέχεται να υποδηλώνουν αυξανόμενο ανταγωνισμό για την «αγαπημένη» του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Palantir, μια άλλη μετοχή που έχει συνδεθεί με την AI και η οποία έχει δεχθεί πιέσεις το τελευταίο διάστημα, υποχώρησε περίπου 2%.

Πτώση για το πετρέλαιο - Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent κινήθηκε χαμηλότερα 2,3% στα 65,45 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI υποχώρησε 2,6% στα 61,82 δολάρια το βαρέλι. Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού «χτύπησε» νέο ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο 1,2% στα 3.649 δολάρια ανά ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 23:42
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