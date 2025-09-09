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Πετρέλαιο: Ενισχύεται από την περιορισμένη αύξηση του OPEC+
Εμπορεύματα
13:48 - 09 Σεπ 2025

Πετρέλαιο: Ενισχύεται από την περιορισμένη αύξηση του OPEC+

Reporter.gr Newsroom
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Το πετρέλαιο συνεχίζει την άνοδό του την Τρίτη 9/9, υποστηριζόμενο από την τελευταία αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον OPEC+ που ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη, τις προσδοκίες ότι η Κίνα θα συνεχίσει να αποθηκεύει πετρέλαιο και τις ανησυχίες για πιθανές νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Οκτώ μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC) και οι σύμμαχοί τους συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή από τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως, χαμηλότερα από τις αυξήσεις περίπου 550.000 βαρελιών ημερησίως που είχαν πραγματοποιήσει για τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τρίτης, το Brent σημειώνει άνοδο 0,73%, στα 66,50 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate αυξάνεται κατά 0,75%, στα 62,73 δολάρια το βαρέλι.

«Οι τιμές διατηρούνται σταθερές εν μέσω εικασιών ότι η παραγωγή δεν θα αυξηθεί κατά το ποσό που οι οκτώ χώρες έχουν επιτρέψει στον εαυτό τους, και όχι λιγότερο σημαντικό, το γεγονός ότι σύμφωνα με τα δεδομένα η Κίνα αγοράζει περίπου 0,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως για αποθήκευση», δήλωσε ο Ole Hansen της Saxo Bank.

Η αποθήκευση πετρελαίου από την Κίνα, που έχει βοηθήσει στην απορρόφηση της πλεονάζουσας παραγωγής φέτος, πιθανότατα θα συνεχιστεί με παρόμοιο ρυθμό το 2026, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής στρατηγικής της εμπορικής εταιρείας εμπορευμάτων Gunvor.

Το αργό πετρέλαιο υποστηρίζεται επίσης από το μειωμένο διαθέσιμο παραγωγικό περιθώριο στον OPEC+, σύμφωνα με τον Giovanni Staunovo της UBS. Μια πτώση της εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας περιορίζει την ικανότητα του οργανισμού να καλύψει ξαφνικές διακοπές της προσφοράς και τείνει να υποστηρίζει τις τιμές.

«Η διαπίστωση ότι η αύξηση της προσφοράς του OPEC+ τον Οκτώβριο μπορεί να είναι 60.000-70.000 βαρέλια ημερησίως είναι ένας παράγοντας, ο άλλος είναι ότι η εφεδρική ικανότητα του OPEC+ είναι πολύ μικρότερη από ό,τι πολλοί πίστευαν», είπε αναφερόμενος στους λόγους της ανόδου.

Οι εικασίες για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της χώρας στην Ουκρανία που προκάλεσε πυρκαγιά σε κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο, στήριξαν επίσης τις τιμές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε δεύτερη φάση περιορισμών.

Περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα μειώσουν την προσφορά πετρελαίου της στις παγκόσμιες αγορές, κάτι που θα μπορούσε να στηρίξει υψηλότερες τιμές πετρελαίου.

Επίσης, στο επίκεντρο βρίσκεται η προσδοκία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα, θα μειώσει τα επιτόκια. Χαμηλότερα επιτόκια μειώνουν το κόστος δανεισμού για τους καταναλωτές και μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Σε πτώση το φυσικό αέριο - Συνεχίζει ανοδικά ο χρυσός

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,226% στα 33,350 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά πλησιάζοντας τα 3.700δολάρια. Πιο αναλυτικά, εμφανίζει άνοδο κατά 0,40% στα 3.691,77 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι σημειώνει μικρές απώλειες κατά 0,01% στα 41,578 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ανεβαίνει κατά 0,34% και βρίσκεται στα 4,575 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζει κέρδη κατά 0,03% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,176 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,25% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,358 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται ανοδικά κατά 0,29% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,866 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 18:10
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