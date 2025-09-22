ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ράλι χωρίς «φρένα» για τον χρυσό – Από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί η πορεία του
Εμπορεύματα
18:31 - 22 Σεπ 2025

Ράλι χωρίς «φρένα» για τον χρυσό – Από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί η πορεία του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο χρυσός εκτοξεύθηκε σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα (22/9), ενισχυμένος από τις αυξανόμενες προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ και τη διαρκή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) ο χρυσός σημειώνει άνοδο 1,48% στα 3.760,82 δολάρια η ουγγιά.

Αναλυτικότερα οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η μελλοντική πορεία του χρυσού, σύμφωνα με το Reuters.

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΧΡΥΣΟ;
Οι ετήσιες καθαρές αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν ξεπεράσει τους 1.000 μετρικούς τόνους κάθε χρόνο από το 2022, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Metals Focus, η οποία εκτιμά ότι φέτος θα αγοράσουν 900 τόνους — ποσότητα διπλάσια από τον ετήσιο μέσο όρο των 457 τόνων την περίοδο 2016-2021.
Οι αναπτυσσόμενες χώρες επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν από το δολάριο, μετά τις κυρώσεις της Δύσης που πάγωσαν περίπου το ήμισυ των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων της Ρωσίας το 2022.
Τα επίσημα στοιχεία που έχουν αναφερθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αντιστοιχούν μόνο στο 34% της συνολικής εκτίμησης για τη ζήτηση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες το 2024, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (WGC), έναν οργανισμό του κλάδου.
Οι κεντρικές τράπεζες έχουν συνεισφέρει το 23% της συνολικής ετήσιας ζήτησης χρυσού την περίοδο 2022-2025 — ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με το μέσο όρο της δεκαετίας του 2010.

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ;
Η ζήτηση χρυσού για κοσμήματα — η κύρια πηγή φυσικής ζήτησης — υποχώρησε κατά 14% στους 341 τόνους το δεύτερο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το τρίτο τρίμηνο του 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς οι υψηλές τιμές αποθάρρυναν τους αγοραστές, σύμφωνα με το WGC.
Η πτώση οφείλεται κυρίως στις μεγαλύτερες αγορές, την Κίνα και την Ινδία, των οποίων το συνδυασμένο μερίδιο έπεσε κάτω από το 50% — μόλις για τρίτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του WGC.
Η Metals Focus εκτίμησε ότι η κατασκευή κοσμημάτων από χρυσό μειώθηκε κατά 9% στους 2.011 τόνους το 2024 και προβλέπει πτώση 16% φέτος.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΜΙΚΡΑ ΧΡΥΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΥΣ;
Υπάρχει σημαντική μεταβολή στις προτιμήσεις όσον αφορά τα διάφορα προϊόντα της λιανικής επένδυσης σε χρυσό, αλλά η συνολική ζήτηση στον τομέα αυτό παραμένει ισχυρή.
Η επενδυτική ζήτηση για ράβδους χρυσού αυξήθηκε κατά 10% το 2024, ενώ οι αγορές χρυσών νομισμάτων μειώθηκαν κατά 31%, σύμφωνα με το WGC, το οποίο αναφέρει ότι η τάση αυτή συνεχίζεται και το 2025.
Η Metals Focus αναμένει ότι η καθαρή φυσική επενδυτική ζήτηση θα αυξηθεί κατά 2% φέτος, φτάνοντας τους 1.218 τόνους, καθώς η ζήτηση στην Ασία παραμένει υψηλή λόγω θετικών προσδοκιών για τις τιμές.

ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ETFs ΧΡΥΣΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ;
Τα ETFs χρυσού αποτελούν πιο σημαντική πηγή ζήτησης φέτος, καταγράφοντας εισροές 397 τόνων το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουνίου — το μεγαλύτερο πρώτο εξάμηνο από το 2020, σύμφωνα με το WGC.
Τα συνολικά αποθέματα χρυσού που διακρατούν τα ETFs ανήλθαν στους 3.615,9 τόνους στο τέλος Ιουνίου — το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022. Το ρεκόρ είναι 3.915 τόνοι και καταγράφηκε πριν από πέντε χρόνια.
Η Metals Focus εκτιμά ότι η καθαρή επενδυτική τοποθέτηση σε ETPs θα φτάσει τους 500 τόνους το 2025, μετά από καθαρές εκροές επτά τόνων το 2024.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Mediobanca: Βλέπει δεύτερο κύμα ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες - Οι τιμές στόχοι
Αναλύσεις

Mediobanca: Βλέπει δεύτερο κύμα ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες - Οι τιμές στόχοι

Alumil: Στα €248,6 εκατ. ο τζίρος στο α&#039; εξάμηνο – Άλμα 72% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου
Αναλύσεις

Alumil: Στα €248,6 εκατ. ο τζίρος στο α' εξάμηνο – Άλμα 72% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ
Ειδήσεις

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση
Τεχνολογία

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ