Ράλι χωρίς «φρένα» για τον χρυσό – Από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί η πορεία του

Ο χρυσός εκτοξεύθηκε σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα (22/9), ενισχυμένος από τις αυξανόμενες προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ και τη διαρκή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) ο χρυσός σημειώνει άνοδο 1,48% στα 3.760,82 δολάρια η ουγγιά.

Αναλυτικότερα οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η μελλοντική πορεία του χρυσού, σύμφωνα με το Reuters.

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΧΡΥΣΟ;

Οι ετήσιες καθαρές αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν ξεπεράσει τους 1.000 μετρικούς τόνους κάθε χρόνο από το 2022, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Metals Focus, η οποία εκτιμά ότι φέτος θα αγοράσουν 900 τόνους — ποσότητα διπλάσια από τον ετήσιο μέσο όρο των 457 τόνων την περίοδο 2016-2021.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν από το δολάριο, μετά τις κυρώσεις της Δύσης που πάγωσαν περίπου το ήμισυ των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων της Ρωσίας το 2022.

Τα επίσημα στοιχεία που έχουν αναφερθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αντιστοιχούν μόνο στο 34% της συνολικής εκτίμησης για τη ζήτηση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες το 2024, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (WGC), έναν οργανισμό του κλάδου.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν συνεισφέρει το 23% της συνολικής ετήσιας ζήτησης χρυσού την περίοδο 2022-2025 — ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με το μέσο όρο της δεκαετίας του 2010.

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ;

Η ζήτηση χρυσού για κοσμήματα — η κύρια πηγή φυσικής ζήτησης — υποχώρησε κατά 14% στους 341 τόνους το δεύτερο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το τρίτο τρίμηνο του 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς οι υψηλές τιμές αποθάρρυναν τους αγοραστές, σύμφωνα με το WGC.

Η πτώση οφείλεται κυρίως στις μεγαλύτερες αγορές, την Κίνα και την Ινδία, των οποίων το συνδυασμένο μερίδιο έπεσε κάτω από το 50% — μόλις για τρίτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του WGC.

Η Metals Focus εκτίμησε ότι η κατασκευή κοσμημάτων από χρυσό μειώθηκε κατά 9% στους 2.011 τόνους το 2024 και προβλέπει πτώση 16% φέτος.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΜΙΚΡΑ ΧΡΥΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΥΣ;

Υπάρχει σημαντική μεταβολή στις προτιμήσεις όσον αφορά τα διάφορα προϊόντα της λιανικής επένδυσης σε χρυσό, αλλά η συνολική ζήτηση στον τομέα αυτό παραμένει ισχυρή.

Η επενδυτική ζήτηση για ράβδους χρυσού αυξήθηκε κατά 10% το 2024, ενώ οι αγορές χρυσών νομισμάτων μειώθηκαν κατά 31%, σύμφωνα με το WGC, το οποίο αναφέρει ότι η τάση αυτή συνεχίζεται και το 2025.

Η Metals Focus αναμένει ότι η καθαρή φυσική επενδυτική ζήτηση θα αυξηθεί κατά 2% φέτος, φτάνοντας τους 1.218 τόνους, καθώς η ζήτηση στην Ασία παραμένει υψηλή λόγω θετικών προσδοκιών για τις τιμές.

ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ETFs ΧΡΥΣΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ;

Τα ETFs χρυσού αποτελούν πιο σημαντική πηγή ζήτησης φέτος, καταγράφοντας εισροές 397 τόνων το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουνίου — το μεγαλύτερο πρώτο εξάμηνο από το 2020, σύμφωνα με το WGC.

Τα συνολικά αποθέματα χρυσού που διακρατούν τα ETFs ανήλθαν στους 3.615,9 τόνους στο τέλος Ιουνίου — το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022. Το ρεκόρ είναι 3.915 τόνοι και καταγράφηκε πριν από πέντε χρόνια.

Η Metals Focus εκτιμά ότι η καθαρή επενδυτική τοποθέτηση σε ETPs θα φτάσει τους 500 τόνους το 2025, μετά από καθαρές εκροές επτά τόνων το 2024.