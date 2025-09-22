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Mediobanca: Βλέπει δεύτερο κύμα ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες - Οι τιμές στόχοι
Αναλύσεις
18:15 - 22 Σεπ 2025

Mediobanca: Βλέπει δεύτερο κύμα ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες - Οι τιμές στόχοι

Reporter.gr Newsroom
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Η Mediobanca επανατοποθετεί την Ελλάδα ανάμεσα στις προτιμώμενες αγορές της για τον τραπεζικό κλάδο, αναβαθμίζοντας παράλληλα την Εθνική Τράπεζα (ETE) και διατηρώντας θετική στάση απέναντι στις ελληνικές τράπεζες συνολικά. 

Σύμφωνα με το νέο report, οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν ελκυστικές σε σχετική βάση, με μεγάλο μέρος του πρόσφατου ράλι να αποδίδεται σε πολλαπλασιασμούς, ωστόσο τα θεμελιώδη στοιχεία στηρίζουν περαιτέρω επιλεκτική ανόδο. Επιπλέον, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική επιλογή στο ευρωπαϊκό banking, με τρεις ελληνικές τράπεζες να βρίσκονται σε σύσταση «υπεραπόδοσης» (Outperform) και με ελαφρώς υψηλότερους στόχους τιμών κατά 5% έως 10%.

Παρά τις πιέσεις που αναμένονται στα έσοδα από τόκους το 2025, η προοπτική σταθεροποίησης και οι δυνατότητες αξιοποίησης κεφαλαίων, ιδιαίτερα για την Εθνική Τράπεζα, δημιουργούν τις βάσεις για δεύτερο κύμα αποτιμητικής ανόδου στον κλάδο.

Σύσταση και στόχοι τιμών για τις ελληνικές τράπεζες:

Εθνική Τράπεζα: Αναβάθμιση σε Outperform από Neutral, με νέα τιμή στόχο τα €15,00 από €13,60 προηγουμένως. Η Mediobanca επισημαίνει έκπτωση περίπου 17% στο 2026 P/E προσαρμοσμένο για πλεονάζον κεφάλαιο, θεωρώντας καταλύτη την ορθολογική αξιοποίησή του και τη δυνατότητα διεύρυνσης του πολλαπλασιαστή κερδών. Το εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου αγγίζει το 26%.

Alpha Bank: Outperform, νέα τιμή στόχος €4,40 από €4,00, με εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου 29%.

Eurobank: Neutral, νέα τιμή στόχος €3,70 από €3,60, με περιθώριο ανόδου περίπου 14%.

Τράπεζα Πειραιώς: Outperform, νέα τιμή στόχος €8,80 από €8,30, με εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου 28%.

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