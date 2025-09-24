Το ιρανικό ριάλ σε νέο ιστορικό χαμηλό – Κλονίζεται η διπλωματική στρατηγική του Ιράν

Το ιρανικό ριάλ κατρακύλησε σε νέο ιστορικό χαμηλό, αγγίζοντας τις 1.074.000 μονάδες ανά δολάριο ΗΠΑ, την ώρα που ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ετοιμάζεται να απευθυνθεί στα Ηνωμένα Έθνη.

Η απότομη πτώση της ισοτιμίας ακολούθησε τη ρητή απόρριψη του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σχετικά με την πιθανότητα απευθείας διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό ζήτημα της Τεχεράνης.

Η παρέμβαση του Χαμενεΐ ερμηνεύεται ως πολιτικό μήνυμα που ακυρώνει τις διπλωματικές κινήσεις που ενδεχομένως να σχεδίαζαν ο Πεζεσκιάν και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, η στάση του Ανώτατου Ηγέτη δίνει το στίγμα πως οι συζητήσεις με ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη κι αν βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν φαίνεται να είναι σε θέση να αποτρέψουν την εκ νέου επιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ εις βάρος του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Το κρίσιμο 30ήμερο παράθυρο που είχε δοθεί για την αναστολή των κυρώσεων εκπνέει την Κυριακή.