Νέο ρεκόρ για το ασήμι – Σε ποιους παράγοντες οφείλεται το ράλι

Από την αρχή του έτους, το ασήμι έχει υπερδιπλασιάσει την αξία του, ενώ την Τρίτη, (9/12) σημείωσε ένα ακόμη ρεκόρ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 60 δολάρια ανά ουγγιά στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης.

Πλέον η ετήσια άνοδός του για το 2025 αγγίζει το 102%, ξεπερνώντας κατά πολύ το ανοδικό ράλι του χρυσού, ο οποίος έχει ενισχυθεί κατά 59%.

Μια σειρά από παράγοντες ενισχύουν το ασήμι, όπως το αποδυναμωμένο δολάριο, οι δασμολογικές πολιτικές και η μειωμένη προσφορά.

Ιδιαίτερα κρίσιμη τις τελευταίες εβδομάδες είναι η αυξανόμενη προσδοκία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα ανακοινώσει ακόμη μία μείωση επιτοκίων την Τετάρτη (10/12), καθώς η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να επιβραδύνεται.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στο δολάριο, ενώ θα ωθήσει το ασήμι – ένα κλασικό καταφύγιο ασφαλείας – ακόμη ψηλότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες της Fed, «οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων αυξάνονται ως ένας τρόπος αντιστάθμισης του ρίσκου», δήλωσε ο Michael Farr της επενδυτικής εταιρείας Farr, Miller and Washington, ενόψει της συνεδρίασης.