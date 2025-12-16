Χειρότερη επίδοση ετών για το πετρέλαιο: Βουτιά κοντά στο 3% λόγω πιθανού πλεονάσματος

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κοντά στο 3% την Τρίτη 16/12, πέφτοντας κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο, καθώς ενισχύθηκαν οι προοπτικές για μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, γεγονός που ενέτεινε τις προσδοκίες για πιθανή χαλάρωση των κυρώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό το απόγευμα της Τρίτης, το Brent σημειώνει πτώση 2,72%, στα 58,91 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 55,08 δολάρια το βαρέλι, μειωμένο επίσης κατά 2,81%. Το WTI έχει χάσει περίπου 22% φέτος, σημειώνοντας τη χειρότερη απόδοσή του από το 2018, ενώ το Brent έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 20%, στο χειρότερο έτος από το 2020.

«Το Brent υποχώρησε σήμερα το πρωί κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά μετά από μήνες, καθώς η αγορά αποτιμά το ενδεχόμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον διαθέσιμους ρωσικούς όγκους και να επιδεινώσει περαιτέρω την υπερπροσφορά», δήλωσε ο αναλυτής της Rystad, Janiv Shah.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρθηκαν να παράσχουν στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ, ενώ Ευρωπαίοι διαπραγματευτές ανέφεραν πρόοδο στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενισχύοντας την αισιοδοξία ότι το τέλος της σύγκρουσης πλησιάζει.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία διαμήνυσε ότι δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, τις οποίες επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Η σταδιακή πρόοδος των συνομιλιών θα συνοδευτεί από μια αντίστοιχη σταδιακή πτώση των τιμών, καθώς μπαίνουμε στο 2026 με όλες τις σχετικές προβλέψεις για “πλεόνασμα προσφοράς”. Το Brent θα καταγράψει νέο χαμηλό για το έτος, αλλά δεν θα υποχωρήσει κάτω από τα 55 δολάρια το βαρέλι πριν από το τέλος της χρονιάς», ανέφερε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, John Evans.

Πρόσθετη πίεση στις τιμές άσκησαν τα ασθενή μακροοικονομικά στοιχεία από την Κίνα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, τα οποία ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι η παγκόσμια ζήτηση δεν είναι αρκετά ισχυρή για να απορροφήσει την πρόσφατη αύξηση της προσφοράς, σύμφωνα με σημείωμα του αναλυτή της IG, Tony Sycamore.

Ειδικότερα, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν τον πιο αδύναμο ρυθμό αύξησης από τον Δεκέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Οι φόβοι για υπερπροσφορά αντισταθμίστηκαν μόνο οριακά από την κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου από τις ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, όπως σημειώνουν traders και αναλυτές, η συσσώρευση αποθεμάτων σε πλωτές μονάδες αποθήκευσης και η αύξηση των κινεζικών αγορών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, ενόψει πιθανών κυρώσεων, περιορίζουν τον αντίκτυπο της κίνησης αυτής στην αγορά.

Κάτω από τα 27 δολάρια το φυσικό αέριο - Απώλειες και για τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο σημειώνει νέα πτώση 1,659% με την τιμή της μεγαβατώρας να πέφτει κάτω από τα 27 δολάρια και να διαμορφώνεται στα 26,970 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού κινούνται με απώλειες κατά 0,75% στα 4.303,50 δολάρια η ουγγιά. Παράλληλα, το ασήμι σημειώνει πτώση, μετά την χθεσινή άνοδο, κατά 1,07%, με την τιμή της ουγγιάς στα 62,915 δολάρια. Τέλος, ο χαλκός σημειώνει επίσης πτώση κατά 0,90% στα 5,3637 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ελαφρώς αποδυναμωμένο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1756 δολάρια ανά ευρώ. Συγκριτικά και με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάρια υποχωρεί κατά 0,34% με την ισοτιμία στα 1,3418 δολάρια ανά λίρα. Κλείνοντας, η βρετανική λίρα εμφανίζεται με κέρδη 0,23% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8763 λίρα ανά ευρώ.