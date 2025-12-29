Πετρέλαιο: Άνοδος 2% λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών - Υποχώρηση για ασήμι και χρυσό μετά το ράλι

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο πάνω από 1 δολάριο τη Δευτέρα 29/12, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τις εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για μια πιθανή συμφωνία λήξης του πολέμου στην Ουκρανία, παράλληλα με τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 1,96%, φτάνοντας τα 61,42 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) αυξάνεται κατά 2,22%, στα 58,00 δολάρια το βαρέλι.

«Οι αγορές ενέργειας κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στήριξαν τις τιμές του αργού, με το Brent να σημειώνει άνοδο λόγω των νέων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των μεταβολών στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία», δήλωσε ο αναλυτής της IG, Axel Rudolph, προσθέτοντας ότι η χαμηλή ρευστότητα μπορεί να ενισχύσει την αστάθεια στην αρχή του νέου έτους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ότι οι ομάδες των δύο χωρών θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα για να ολοκληρώσουν ζητήματα που στοχεύουν στην κατάπαυση του πολέμου με τη Ρωσία. Πρόσθεσε ότι η συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή μόνο αφού ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ειρήνης προτεινόμενο από την Ουκρανία.

Παράλληλα, η Μέση Ανατολή παραμένει ασταθής, με τις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες της αγοράς για πιθανές διαταραχές στην προσφορά, σύμφωνα με τον αναλυτή Yang An της Haitong Futures στην Κίνα.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters σε έξι ασιατικές εταιρείες διύλισης, η Σαουδική Αραβία αναμένεται να μειώσει την τιμή του Arab Light crude για τους ασιατικούς αγοραστές για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ακολουθώντας την πτώση της αγοράς spot λόγω της αυξημένης προσφοράς.

Οι επενδυτές περιμένουν επίσης τα στοιχεία για τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ για την εβδομάδα έως τις 19 Δεκεμβρίου. Η έκθεση, που καθυστέρησε λόγω της χριστουγεννιάτικης αργίας, αναμένεται να δείξει μείωση των αποθεμάτων αργού, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων και βενζίνης πιθανόν να αυξηθούν.

Η IG εκτιμά ότι το WTI θα διαπραγματεύεται εντός εύρους 55-60 δολαρίων, με τις αμερικανικές ενέργειες κατά των αποστολών πετρελαίου της Βενεζουέλας και τις πιθανές συνέπειες από στρατιωτική επιχείρηση κατά στόχων του ISIS στη Νιγηρία να βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο της αγοράς, όπως σημείωσε ο αναλυτής Tony Sycamore.

Υποχωρεί μετά το ιστορικό ρεκόρ το ασήμι - Διολισθαίνει ο χρυσός

Το ασήμι υποχώρησε μετά την κατάρριψη ιστορικού ρεκόρ πάνω από τα 80 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ ο χρυσός διολίσθησε από επίπεδα κοντά σε ιστορικά υψηλά τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις κερδών και η αντίληψη για μειωμένους γεωπολιτικούς κινδύνους περιορίζει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Το ασήμι spot υποχώρησε κατά 4,8% στα 75,32 δολάρια ανά ουγκιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων που καταγράφηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 1,4% στα 4.470,56 δολάρια ανά ουγκιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 4.549,71 δολαρίων την Παρασκευή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου υποχώρησαν κατά 1,3% στα 4.493,20 δολάρια ανά ουγκιά.

«Η σημερινή πτώση των τιμών, που ακολουθεί τα ιστορικά υψηλά, οφείλεται κυρίως σε ρευστοποιήσεις κερδών ενόψει της λήξης του έτους», δήλωσε ο αναλυτής της ActivTrades, Ricardo Evangelista. «Η επιφυλακτική αισιοδοξία της αμερικανικής κυβέρνησης για πρόοδο στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία αποτελεί επίσης έναν ήπιο ανασταλτικό παράγοντα».

Το πολύτιμο μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο περίπου 72% φέτος, ενισχυμένο από παράγοντες όπως η χαλαρή νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ, η αδυναμία του δολαρίου, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ισχυρές αγορές από κεντρικές τράπεζες.

Το ασήμι, που έχει υπερτερήσει του χρυσού, έχει σημειώσει αύξηση 181% από την αρχή του έτους, επηρεασμένο από την αναγνώρισή του ως κρίσιμο ορυκτό στις ΗΠΑ, τις ελλείψεις προσφοράς και τη μεγαλύτερη ζήτηση από βιομηχανικούς και επενδυτικούς φορείς.

Οι αγορές αναμένουν την ανακοίνωση των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed για τον Δεκέμβριο, που θα δοθούν την Τρίτη, για ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων. Οι traders τιμολογούν δύο μειώσεις επιτοκίων για το επόμενο έτος, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς απόδοση συνήθως ευνοούνται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

«Οι τιμές του χρυσού διαπραγματεύονται σε υψηλό premium και ενδέχεται να εμφανιστούν πτωτικοί κίνδυνοι εάν η Fed κινηθεί αιφνιδιαστικά προς πιο αυστηρή πολιτική και/ή υπάρξουν μεγάλες εκροές από ETFs», σημειώνουν οι αναλυτές της UBS σε σημείωμά τους.

Σε ανοδική τροχιά το φυσικό αέριο - Ενισχύεται το δολάριο

Την ίδια στιγμή τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου για το φυσικό αέριο κινούνται με άνοδο κατά 1,103% στα 28,405 δολάρια η μεγαβατώρα.

Τέλος, στα νομίσματα, το δολάριο ενισχύεται κατά 0,05% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1766 δολάρια ανά ευρώ. Συγκριτικά με τη βρετανική λίρα, το δολάριο χάνει 0,01% με την ισοτιμία στα 1.3499 δολάρια ανά λίρα. Η λίρα με τη σειρά της ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,07% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 0,8715 ευρώ ανά λίρα.