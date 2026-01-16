Πετρέλαιο: Οι γεωπολιτικές διαταραχές δίνουν ώθηση στις τιμές - «Επιστροφή» για το φυσικό αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζονται αυξημένες ελαφρώς την Παρασκευή 16/1, καθώς οι ανησυχίες για την προσφορά παραμένουν παρά τη μειούμενη πιθανότητα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, το Brent κερδίζει 1,25%, φτάνοντας τα 64,56 δολάρια το βαρέλι με προοπτική τέταρτου συνεχόμενου εβδομαδιαίου κέρδους. Το WTI των ΗΠΑ ενισχύεται κατά 1,33%, στα 59,97 δολάρια.

«Δεδομένων των ενδεχόμενων πολιτικών αναταράξεων στο Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα καθώς οι αγορές επεξεργάζονται τον πιθανό κίνδυνο διαταραχής της προσφοράς», ανέφεραν αναλυτές της BMI σε σημείωμά τους προς τους πελάτες.

Αργά την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η καταστολή των διαδηλωτών στο Τεχεράνη υποχωρεί, μειώνοντας τις ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική δράση που θα μπορούσε να διαταράξει την προσφορά πετρελαίου.

«Παρόλο που οι κίνδυνοι για την ιρανική προσφορά έχουν ελαφρώς υποχωρήσει, παραμένουν σημαντικοί, διατηρώντας τις αγορές σε επιφυλακή βραχυπρόθεσμα», σημείωσαν αναλυτές της IG σε σημείωμά τους προς τους πελάτες.

«Οποιαδήποτε κλιμάκωση με το Ιράν θα αυξήσει επίσης τις ανησυχίες για πιθανή διαταραχή της ροής πετρελαίου μέσω του Στενού του Χορμούζ, ενός σημείου συμφόρησης όπου περνούν περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», πρόσθεσαν.

Οι αναλυτές αναμένουν υψηλότερη προσφορά φέτος, η οποία πιθανότατα θα θέσει όριο στο γεωπολιτικό «πριμ» κινδύνου στις τιμές.

«Παρά τη συνεχή ροή γεωπολιτικών κινδύνων και μακροοικονομικών εικασιών, η βασική ισορροπία δείχνει ακόμα επαρκή προσφορά», δήλωσε η αναλύτρια Priyanka Sachdeva της Phillip Nova.

«Εκτός κι αν δούμε ουσιαστική ανάκαμψη της ζήτησης από την Κίνα ή σημαντικό μποτιλιάρισμα στις φυσικές ροές βαρελιών, το πετρέλαιο φαίνεται να κινείται εντός εύρους, με το Brent να κυμαίνεται γενικά μεταξύ 57 και 67 δολαρίων».

Επάνοδος για το φυσικό αέριο – Απώλειες για τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο συνεχίζει την ανοδική του πορεία, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου εμφανίζονται αυξημένα κατά 4,922% στα 34,790 δολάρια η μεγαβατώρα.

Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο τους εδώ και δύο χρόνια, καθώς η αλλαγή του κλίματος στην αγορά οδηγεί τους traders να καλύψουν τις short θέσεις τους λόγω ασυνήθιστα ψυχρού καιρού. Τα futures αναμένεται να αυξηθούν πάνω από 20% αυτήν την εβδομάδα, σπάζοντας το μακροχρόνιο μοτίβο χαμηλής μεταβλητότητας. Η αύξηση υποδηλώνει σημαντική αλλαγή στην αγορά, καθώς η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση συγκρούεται με γεωπολιτικούς κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, πτωτικά κινούνται τα μέταλλα, με το χρυσό να υποχωρεί κατά 0,23% στα 4.613,25 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι σημειώνει πτώση 1,77% με την τιμή της ουγγιάς να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στα 90,70 δολάρια, ενώ και ο χαλκός καταγράφει μείωση 1,41% στα 5,9075 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, παρατηρείται γενική σταθερότητα, με το δολάριο να χάνει ελαφρώς κατά 0,09% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.162 δολάρια ανά ευρώ. Η βρετανική λίρα κερδίζει κατά 0,22% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στα 1,3407 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα παραμένει κερδίζει 0,09% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία στη 0.8667 βρετανική λίρα ανά ευρώ.