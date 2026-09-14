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Νίκος Παπανδρέου: Αίτημα άρσης ασυλίας για τον ευρωβουλευτή για αντιδικία με πρώην συνεργάτη του
Πολιτική
22:38 - 14 Σεπ 2026

Νίκος Παπανδρέου: Αίτημα άρσης ασυλίας για τον ευρωβουλευτή για αντιδικία με πρώην συνεργάτη του

Reporter.gr Newsroom
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Την άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου αιτήθηκαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας η πρόεδρός του, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα αιτήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων», είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε η άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή είναι μια αντιδικία του με μια πρώην συνεργάτη του για ζητήματα που άπτονται του εργατικού δικαίου.

Κατά τις ίδιες πηγές, η μεταξύ τους αντιδικία είναι πολυετής, ενώ η επαγγελματική τους σχέση έχει λήξει εδώ και καιρό.

Ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Νίκου Παπανδρέου κάνει λόγο για «τυπική διαδικασία εξέτασης αιτήματος», η οποία έχει ως αντικείμενο «μια συνήθη εργατική διαφορά».

Αναλυτικότερα, σημειώνεται:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κινήσει την τυπική διαδικασία εξέτασης αιτήματος που έχει ως αντικείμενο μια συνήθη εργατική διαφορά. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία αυτή, και εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμά της. Καθώς το ζήτημα τελεί υπό νόμιμη εξέταση, δεν θα ήταν ορθό να προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

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