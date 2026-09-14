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Jefferies: «Buy» για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Στα €55 η τιμή-στόχος, καταλύτης τα νέα έργα €8-10 δισ.
Αναλύσεις
21:55 - 14 Σεπ 2026

Jefferies: «Buy» για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Στα €55 η τιμή-στόχος, καταλύτης τα νέα έργα €8-10 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκινά η Jefferies, δίνοντας σύσταση Buy και θέτοντας τιμή-στόχο στα 55 ευρώ για τη μετοχή. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος εκτιμά ότι ο όμιλος βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για να αξιοποιήσει τον νέο κύκλο επενδύσεων στις ελληνικές υποδομές και να δημιουργήσει σημαντική πρόσθετη αξία για τους μετόχους.

Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής του προσέγγισης αποτελεί το pipeline νέων έργων ύψους 8-10 δισ. ευρώ που αναμένεται να αναπτυχθεί μέσα στην επόμενη διετία. Πρόκειται για μέγεθος αντίστοιχο με το υφιστάμενο ανεκτέλεστο του ομίλου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 8,8 δισ. ευρώ.

Ισχυρή θέση στον νέο κύκλο υποδομών

Η Jefferies θεωρεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς συνδυάζει το μέγεθος, τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και ένα καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Παράλληλα, τα υψηλά εμπόδια εισόδου στον κλάδο ενισχύουν, σύμφωνα με τον οίκο, τις πιθανότητες του ομίλου να εξασφαλίσει σημαντικό μέρος των νέων έργων που θα βγουν στην αγορά.

Η Jefferies εκτιμά ακόμη ότι η αγορά δεν αποτιμά πλήρως το σχετικά «νεαρό» χαρτοφυλάκιο υποδομών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Με βάση την ανάλυσή της, η τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση ενσωματώνει discount περίπου 15% έναντι της δίκαιης αξίας του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, χωρίς να αποτυπώνει πλήρως την εν δυνάμει αξία από τα νέα έργα.

Την ίδια στιγμή, ο οίκος προβλέπει ότι το EBITDA της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αυξηθεί περίπου κατά 50% έως το 2030, ενισχύοντας περαιτέρω την επενδυτική υπόθεση για τη μετοχή.

Νέος κύκλος επενδύσεων έως €10 δισ.

Η επόμενη φάση ανάπτυξης των ελληνικών υποδομών αναμένεται να στηριχθεί σε ευρωπαϊκούς πόρους, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και στην αυξανόμενη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμά ότι υπάρχει δυνατότητα για ένα pipeline νέων έργων 8-10 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Σε μεγαλύτερο ορίζοντα, η Jefferies βλέπει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες, καθώς η δυνητική επενδυτική δαπάνη σε οδικούς άξονες, ύδρευση, διαχείριση αποβλήτων και συναφείς υποδομές μπορεί να ανέλθει σε 40-50 δισ. ευρώ έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Ο οίκος εκτιμά ότι η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και η διατήρηση υψηλών επενδυτικών ρυθμών δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τις υποδομές, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να βρίσκεται, λόγω του μεγέθους και της καθετοποίησής της, σε θέση να επωφεληθεί σημαντικά.

Περιθώριο για νέο re-rating

Στην ανάλυσή της, η Jefferies εξετάζει τόσο την πιθανότητα ανάληψης σημαντικού μέρους του νέου pipeline όσο και την αξία του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, προχωρώντας σε αποτίμηση των επιμέρους assets του ομίλου.

Παρά τη σημαντική αύξηση του μεγέθους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την υψηλή ορατότητα της ανάπτυξης και την αυξανόμενη συμβολή των παραχωρήσεων στην κερδοφορία, ο οίκος θεωρεί ότι η επενδυτική ιστορία του ομίλου δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις αποτιμήσεις.

Κατά την Jefferies, η μετατροπή του pipeline σε νέα έργα, η επίτευξη των στόχων κερδοφορίας και η περαιτέρω αναγνώριση της αξίας του ομίλου από την επενδυτική κοινότητα μπορούν να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες για ένα νέο re-rating της μετοχής.

Το pipeline ο βασικός καταλύτης για τους επόμενους 12 μήνες

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ήδη θετική επενδυτική συναίνεση, ωστόσο η Jefferies εκτιμά ότι η επόμενη φάση δημιουργίας αξίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του ομίλου να μετατρέψει το μεγάλο ανεκτέλεστο και το νέο pipeline σε κερδοφόρα ανάπτυξη.

Οι προβλέψεις του οίκου για το EBITDA είναι 3%-6% υψηλότερες από το consensus για το 2027-2028, γεγονός που αποτυπώνει την πιο θετική του προσέγγιση για την πορεία των μεγεθών.

Ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις νέες επενδυτικές ευκαιρίες και στις αποδόσεις που μπορεί να επιτύχει ο όμιλος από τα κεφάλαια που άντλησε το φετινό καλοκαίρι.

Για τη Jefferies, οι νέες συμβάσεις που θα προκύψουν από το pipeline των 8-10 δισ. ευρώ αποτελούν τον σημαντικότερο δυνητικό καταλύτη για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τους επόμενους 12 μήνες.

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