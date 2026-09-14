Βουλή: Στην Ολομέλεια το νέο βαθμολόγιο στο Δημόσιο – Αλλάζει η μοριοδότηση για τους προϊσταμένους

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του βαθμολογίου και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στον δημόσιο τομέα.

Το σχέδιο νόμου αφορά, μεταξύ άλλων, τη βαθμολογική διάρθρωση και το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών, τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και κατά τη Β’ Ανάγνωσή του από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, με τη Νέα Δημοκρατία να τάσσεται υπέρ. Το ΚΚΕ το καταψήφισε, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Αλλαγές στη μοριοδότηση για τους προϊσταμένους

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Η υφυπουργός Εσωτερικών Βίβιαν Χαραλαμπογιάννη ανακοίνωσε ότι, μετά τη δημόσια διαβούλευση, θα κατατεθεί στην Ολομέλεια νομοθετική βελτίωση ως προς τον τρόπο μοριοδότησης.

Με τη νέα ρύθμιση, η αξιολόγηση των δεξιοτήτων θα αντιστοιχεί στο 30%, οι γνώσεις στο 45%, ενώ η προφορική δοκιμασία μέσω ΑΣΕΠ θα έχει βαρύτητα 25%. Το τελευταίο ποσοστό μειώνεται από το 34% που προβλεπόταν αρχικά στο νομοσχέδιο, με στόχο, σύμφωνα με την υφυπουργό, να αντιμετωπιστούν οι επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί.

Παράλληλα, θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο, μέσω νομοθετικής βελτίωσης, και οι παρατηρήσεις της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την εφαρμογή της ψηφιακής Κάρτας.

Επτά βαθμοί στο νέο σύστημα

Αναφερόμενη στο νέο βαθμολόγιο, η κ. Χαραλαμπογιάννη σημείωσε ότι προβλέπονται συνολικά επτά βαθμοί.

Για κάθε βαθμό, όπως ανέφερε, προσδιορίζεται με σαφήνεια η σύνδεση μεταξύ του επιπέδου δεξιοτήτων και συμπεριφορών, της επαγγελματικής ωρίμανσης, καθώς και των απαιτήσεων ως προς την επάρκεια στις εννέα δεξιότητες που προβλέπει το νέο σύστημα.

Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, διευκρίνισε, θα αφορά την έκδοση ενός εφαρμοστικού οδηγού με παραδείγματα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι προϊστάμενοι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων.

Η υφυπουργός υπογράμμισε, παράλληλα, ότι το νέο βαθμολόγιο δεν συνδέεται με τον μισθό. Επικαλέστηκε, μάλιστα, το άρθρο 27 παράγραφος 6 του σχεδίου νόμου, όπου, όπως ανέφερε, αυτό προβλέπεται ρητά.

Ζήτησε επίσης να μην παρουσιάζεται η νέα βαθμολογική κατάταξη ενός υπαλλήλου ως «υποβιβασμός», καθώς, όπως σημείωσε, πρόκειται για διαφορετική διαδικασία από τη μισθολογική εξέλιξη.

Σχεδόν 30.000 θέσεις προϊσταμένων

Σύμφωνα με την καταγραφή της υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, από την επεξεργασία των οργανογραμμάτων προκύπτουν συνολικά 29.976 θέσεις προς κρίση.

Από αυτές, 410 αφορούν θέσεις επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων, 5.100 θέσεις Διευθύνσεων, 130 θέσεις Υποδιευθύνσεων και 24.336 θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων.

Όπως ανέφερε η κ. Χαραλαμπογιάννη, οι αλλαγές που εισάγονται αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην επιτάχυνση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για απαλλαγή ή παύση προϊσταμένου, η υφυπουργός διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για νέες ρυθμίσεις, καθώς αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν ήδη στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

«Θεμελιακή μεταρρυθμιστική παρέμβαση»

Κατά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή, η υφυπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «θεμελιακή μεταρρυθμιστική παρέμβαση» τόσο στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων όσο και στην υπηρεσιακή εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

Όπως υποστήριξε, βασικός στόχος είναι η ανάδειξη των «ικανότερων και καταλληλότερων» υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, μέσω μιας ταχύτερης διαδικασίας αξιολόγησης προσόντων και δεξιοτήτων, με αντικειμενικά κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες επιλογής.

Το νομοσχέδιο αναμένεται πλέον να συζητηθεί και να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη.