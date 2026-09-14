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Χούθι: Περισσότερες από 54 σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη το τελευταίο 24ωρο
Ειδήσεις
23:35 - 14 Σεπ 2026

Χούθι: Περισσότερες από 54 σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη το τελευταίο 24ωρο

Reporter.gr Newsroom
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Για 54 αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη κατά το τελευταίο 24ωρο κάνουν λόγο οι Χούθι, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά τα πρόσφατα πλήγματα του φιλοϊρανικού κινήματος εναντίον κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης και των συμμάχων τους.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχιά Σαρία, δήλωσε ότι η σαουδαραβική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε συνολικά 54 επιδρομές, χρησιμοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη F-15 και Typhoon, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, απογειώθηκαν από βάσεις στη Σαουδική Αραβία.

Οι περιοχές που φέρεται να μπήκαν στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι, οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Υεμένης.

Μεταξύ των περιοχών που ανέφερε περιλαμβάνονται οι Τάιζ, Λατζ, Αλ Τζάουφ, Μαρίμπ και Χοντάιντα.

Ο Σαρία χαρακτήρισε τις επιδρομές «εγκληματικές», αποδίδοντας τη στρατιωτική επιχείρηση στη Σαουδική Αραβία.

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