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Πρωινό πριν το σχολείο: Γιατί 3 στους 4 γονείς δυσκολεύονται – Πώς θα το αλλάξετε
Magazino
21:30 - 14 Σεπ 2026

Πρωινό πριν το σχολείο: Γιατί 3 στους 4 γονείς δυσκολεύονται – Πώς θα το αλλάξετε

Reporter.gr Newsroom
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Η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει πάντα με μια μεγάλη πρόκληση: Πώς θα φάνε τα παιδιά ένα υγιεινό και θρεπτικό πρωινό χωρίς να καθυστερήσουν;

Καθώς οι οικογένειες επαναπροσαρμόζουν τις ρουτίνες τους για την επιστροφή στα σχολικά έδρανα, η προετοιμασία των παιδιών για την έξοδο από το σπίτι δεν αποτελεί τη μοναδική καθημερινή πρόκληση. Η εξασφάλιση ενός θρεπτικού πρωινού αποδεικνύεται εξίσου σύνθετη υπόθεση.

Σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα για την Υγεία των Παιδιών του Παιδικού Νοσοκομείου C.S. Mott του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, τα τρία τέταρτα των γονέων αναφέρουν τουλάχιστον ένα εμπόδιο που δυσκολεύει την κατανάλωση ενός υγιεινού γεύματος. Η επιλεκτικότητα στις τροφές, η πρωινή νωθρότητα και η έλλειψη χρόνου αποτελούν τις συχνότερες αιτίες, ενώ περίπου ένας στους πέντε γονείς παραδέχεται ότι το πρωινό του παιδιού του σπάνια περιλαμβάνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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