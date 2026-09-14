Νετανιάχου κατά του ντοκιμαντέρ «NAZA»: Παγκόσμια αντισημιτική υποκίνηση – Παρουσιάζει τον IDF ως εγκληματίες πολέμου

Σφοδρή επίθεση στο ντοκιμαντέρ «NAZA», το οποίο πραγματεύεται τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η ταινία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα παγκόσμιας «αντισημιτικής υποκίνησης».

Το ντοκιμαντέρ, δημιουργία των Ισραηλινών δημοσιογράφων Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ η προβολή της πρεμιέρας του στη διοργάνωση συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα.

Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από στρατιωτικό όρο που χρησιμοποιείται για τις αναμενόμενες «παράπλευρες απώλειες» κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι δημιουργοί αναφέρουν ότι βασίστηκαν, μεταξύ άλλων, σε συνεντεύξεις με ανώνυμους αξιωματικούς των υπηρεσιών ασφαλείας και στρατιώτες που συμμετείχαν στον πόλεμο στη Γάζα.

«Παρουσιάζουν τις IDF σαν εγκληματίες πολέμου»

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Telegram, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την ταινία μέρος της διεθνούς αντισημιτικής εκστρατείας.

«Είναι σοκαριστικό. Πολεμάμε την παγκόσμια αντισημιτική υποκίνηση και όταν προέρχεται από εμάς τους ίδιους είναι αφόρητο», ανέφερε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στράφηκε ιδιαίτερα κατά των δύο δημιουργών, λέγοντας ότι παρουσιάζουν τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) «σαν εγκληματίες πολέμου», ενώ σχολίασε την υποδοχή που είχε η ταινία στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου εντάσσονται στη γενικότερη αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει η ταινία στο Ισραήλ, με την κυβέρνηση και τη στρατιωτική ηγεσία να αμφισβητούν έντονα το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των δημιουργών.

Ο αρχηγός των IDF μιλά για «επίθεση στο κράτος του Ισραήλ»

Νωρίτερα, ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, είχε χαρακτηρίσει την ταινία «επίθεση στο κράτος του Ισραήλ».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, με βάση όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το «NAZA» δεν αποτελεί απλώς μια κριτική προς τις IDF ούτε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας.

Αντίθετα, κατηγόρησε τους δημιουργούς ότι βασίζονται σε «λίβελλους», σε «σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας» και σε σοβαρές, όπως τις χαρακτήρισε, λανθασμένες κατηγορίες εις βάρος στρατιωτών και διοικητών των IDF.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έχει ζητήσει από τον Στρατιωτικό Εισαγγελέα, του οποίου οι αρμοδιότητες αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις, να εξετάσει την υπόθεση και να αξιολογήσει εάν απαιτούνται μέτρα σχετικά με την ταινία και τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην παραγωγή της.

Η θέση των δημιουργών

Από την πλευρά του, ο Γιουβάλ Αμπραχάμ, παραλαμβάνοντας το βραβείο της κριτικής επιτροπής το Σάββατο, υπερασπίστηκε το περιεχόμενο της ταινίας και τη σημασία της προβολής της στο ισραηλινό κοινό.

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι η άρνηση ενός εγκλήματος συμβάλλει στη συνέχισή του και για τον λόγο αυτό, όπως είπε, είναι σημαντικό οι Ισραηλινοί να παρακολουθήσουν την ταινία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η χώρα του διαπράττει τέτοια εγκλήματα, θέση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση και τη στρατιωτική ηγεσία.